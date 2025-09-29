Elisa Fernández, Premio Nacional de Poesía joven: "Lo que me obsesiona no es la poesía ni la literatura, sino el mundo"

De recuerdos de ese primer amor adolescente que no se olvida está escrito Después del pop, el primer poemario de Elisa Fernández Guzmán. Los versos recorren con sencillez e imágenes frescas una historia de amor idolatrado que han sido galardonados con el Premio Nacional de Poesía joven 'Miguel Hernández' 2025 del Ministerio de Cultura. La joven de Bonares ha irrumpido en la escena literaria con una visión generacional de ese obsesivo primer amor adolescente cuyo final también sella la etapa juvenil. Elisa Fernández teje sus versos observando a su alrededor y encuentra poemas en las acciones más cotidianas del día, que la están llevando a comenzar a construir, de forma pausada, un nuevo proyecto en el que plasmar su forma fresca de mirar al mundo.

La joven poetisa con el poemario galardonado con el Premio Nacional de Poesía juvenil 'Miguel Hernández' 2025. / Alberto Domínguez

Pregunta.Primero, enhorabuena por el premio, ¿cómo fue el momento en el que te enteraste que habías sido la ganadora?

Respuesta.Muchas gracias. Pues estaba en un descanso de estudio, veo que me había llamado un número y pensaba que era spam, creía que era publicidad, la verdad. Luego cuando me llamó otra vez me dice 'Soy el ministro de cultura, que te han concedido el premio', y ya claro, ahí completamente loca. Llamé a mis padres, a mis amigos, a todo el mundo. Mis amigos no se lo podían creer, lo buscaron en internet y todavía no lo habían anunciado siquiera, me dijeron que 'a ver si te han gastado una broma'. Vamos, no se lo podía creer nadie.

R.Estaba en estado de shock absoluto y he seguido así, pues casi tres días después de que me lo anunciaran. Me ha parecido todo como el mismo día, no sé diferenciar bien qué pasó el lunes, el martes o el miércoles.

P.Además, el jurado ha realizado una valoración muy positiva de tu poemario.

R.Sí, me acordé muchísimo de los momentos en los que estaba escribiendo el libro muy preocupada porque no se me entendiera o no transmitiera bien lo que yo quería decir y han hecho una descripción tan exacta de lo que quería hacer que me pareció superconmovedor. Me hizo muchísima ilusión.

P.En esta valoración señalaron que tienes un lenguaje muy sencillo, pero que a la vez esconde una gran profundidad, ¿es lo que perseguías?

R.Yo al principio, cuando comencé a escribir, sí que intentaba como usar imágenes más rocambolescas, más profundas de una forma muy impostada y bastante poco natural. Entonces me di cuenta que para escribir bien tienes que representar como tú eres, y yo soy una persona que se interesa más por las cosas sencillas y dulces. Al final creo que una escribe lo que tiene que escribir, no lo que quiere escribir, entre comillas.

P.El premio son 30.000 euros ¿ya sabes qué vas a hacer con ellos?

R.Todavía no estoy muy segura, pero quiero utilizarlo para escribir con más tranquilidad, para estar tranquila, para no tener la presión de que nos impone tener un trabajo que nos explote. Entonces voy a usarlo para estar tranquila principalmente.

P.¿No te gustaría poder vivir de lo que escribes?

R.No precisamente, el trabajo lo concibo como algo secundario para poder estar tranquila y para poder vivir bien. Entonces me agobiaría un poco que algo que para mí es un hobby que hago para entenderme a mí misma, se convirtiera en algo que estoy obligada a hacer porque me paga la comida y las facturas. Entonces prefiero que se mantenga como algo que hago por ocio.

R.Es una gran aspiración en el sentido de que me apetece un trabajo, eso, que me dé tranquilidad, pero no es como que yo quiera aspirar a ascender y ascender en un trabajo, no es mi visión de la vida. Estoy opositando a biblioteca, creo que es el trabajo perfecto para lo que te digo, como un espacio tranquilo, rodeado de libros, en el que no haya grandes pretensiones.

La joven bonariega ganadora del Premio Nacional de Poesía jovenil 'Miguel Hernández' 2025. / Alberto Domínguez

P.Este es el segundo premio de tu poemario, también recibiste el accésit del Premio Adonáis, ¿sentiste entonces que tenías algo importante entre manos?

R.Al final yo me presenté a ese premio sin muchas pretensiones, no esperaba mucho. Cuando me dijeron que era finalista no me lo creía, no quería hacerme ilusiones. Ya cuando me dieron el accésit me dije que bueno, eso era lo que quería, a lo que aspiraba, que el libro saliera. Pero vamos, no me lo podría haber imaginado.

P.¿De dónde te nació la idea de 'Después del pop'?

R.Era un momento en el que yo estaba muy triste. Siempre decía que necesitaba que la tristeza sirviera para algo, entonces lo que me tiraba para adelante era sacar poemas bonitos, hacer algo bonito con una experiencia a lo mejor bastante más triste o más fea. Había tenido siempre en mente esa idea de la importancia del amor adolescente, del paso de la adolescencia a la adultez y maquinando, maquinando, salió el libro.

P.¿Cuándo comenzaste a escribir desechaste muchos poemas?

R.Tiré muchísimos. Creo que en el libro hay como 25 poemas y escribí como 100 o ciento y algo. Era escribir, tirar, escribir, tirar... Estuve así dos años. Recuerdo de los primeros borradores que mandé a mis amigos y habrá a lo mejor un poema de ese primer borrador que terminó saliendo. No era un trabajo de reescribir, porque yo no suelo reescribir mucho, pero sí de leer un poema y decir: 'Esto no sirve para nada, siguiente'.

P. ¿Cómo fue esa sensación cuando por fin tuviste el poemario físico en tus manos?

R.Es algo muy extraño de tanto soñarlo de pequeña, vamos, he encontrado diarios en los que pone 'mi mayor sueño sería escribir un libro' y ya lo tienes en las manos. Sigue siendo muy surrealista a día de hoy y ha pasado un año y pico desde que salió, y para mí todavía cuando lo veo y lo abro me pregunto cómo puede ser, me sorprende a diario casi.

P.'Después del pop' lleva más de un año en las librerías ¿has recibido el feedback de personas que se lo han leído?

R.Eso es lo más increíble, cuando en algún recital o por las redes me han puesto algún mensaje de que les ha gustado mucho mi libro. Lo que más ilusión me hace siempre es cuando me dicen que se lo ha regalado una amiga por su cumpleaños. No lo proceso bien y siempre les doy muchísimo las gracias porque yo, que he regalado tantos poemarios y tantos libros y que es una cosa tan importante para mí, que alguien lo lea, que se vea reflejado a sí mismo y que no piense en mí, sino que vea su vida. Eso es todo lo que yo quería.

P.¿Sueles buscar la inspiración o dejas que ella te encuentre a ti?

R.Escribo en cualquier contexto, la verdad. He escrito en fiestas con mis amigos, me he ido un momento al baño y lo escribo en las notas; de estar en la última fila de clase, se te ocurre algo y lo escribes; muchas veces escuchando música, en la ducha por ejemplo. Soy súper poco metódica en el sentido de sentarme a escribir en un momento específico. Como me vienen intento apuntar y ya pulir lo que pueda.

R.Me gusta mucho una cita de Annie Ernaux que dice 'he empezado a hacer de mí un ser literario, alguien que vive las cosas como si un día debieran escribirse'. Yo pensaba mucho en eso, a lo mejor un suceso de mi vida ha sido tan importante que necesito que quede constancia en el mundo y que sirva para algo. Pero para mí siempre es mucho más importante el suceso, lo que una ha vivido que la propia literatura. La literatura me parece algo como para poder entenderlo, siempre digo que lo que me obsesiona no es la poesía ni la literatura, sino el mundo, observar el mundo de alrededor.

P.Y entre todos los géneros ¿por qué elegiste escribir poesía? ¿Qué te llamó tanto?

R.En mi casa siempre se ha leído muchísimo, no especialmente poesía aunque la verdad que a mí siempre me hubiera gustado escribir canciones, pero como no tengo la capacidad de tocar instrumentos ni de cantar, pues lo más cercano a la letra de las canciones era escribir poesía. Diría que el primer acercamiento que tengo más que libros de poemas son canciones.

R.Ya a raíz de entrar a la carrera de Literaturas Comparadas y que encontré mucha más poesía así naif y sencilla que me interesaba empecé a escribir con más constancia. Siempre he preferido como las imágenes frescas y directas que dices 'madre mía, si parece que lo estoy viendo' con la descripción de algo. Las metáforas también me parecen algo superinteresante y superimportante, pero cuando por ocio acudo a la poesía, siempre la busco de ese tipo, más sencillas.

Elisa Ferández con su poemario, en su pueblo, Bonares. / Alberto Domínguez

P.Parece que las nuevas generaciones se están acercando más a la poesía.

R.Es cierto que con las redes sociales es mucho más asequible que encuentres poesía que sea más de tu estilo, del estilo que sea, entonces te lanzas también. Ves a gente de tu edad haciendo estas cosas, entonces te lanzas a poder crear tú también y siento que se le tiene como mucho menos miedo a la hora de escribir que a lo mejor ocurría antes.

P.Justamente en tus poemas podemos ver un enfoque generacional.

R.La verdad que no me di cuenta. Escribía mucho desde mí misma, entonces he visto a gente que se ve reflejada o mucha gente pensando igual que yo. Es que al final uno no puede escapar de su generación. Lo que pienso yo probablemente lo piensa gran parte de la gente de mi edad.

P.¿Qué autores o qué obras recomendarías a alguien que no lee poesía y le gustaría entrar en contacto con ella?

R.Siempre recomiendo a Idea Vilariño, a Alba Flores Robla, Juanpe Sánchez López, Cristina Pérez Rossi, Gloria Fuertes, Paula Melchor, Adrián Viéitez también... Hay muchísimos, una vez entras ya te van saliendo solas la gente que escribe en esa línea.

P.¿Son autores que también te han inspirado?

R.Sí, muchísimo, pero también te digo que bebo muchísimo de esta poesía, evidentemente, pero también del mundo que me rodea. Hay muchos poemas que nacen de conversaciones con mis amigos o de cosas que escucho por la calle. Creo que para escribir hay que estar presente en el mundo y prestar atención a tu alrededor. Entonces, yo invito a que la gente se inspire en todas partes, creo que cuando vives algo muy grande o presencias algo muy grande, el poema sale solo, es lo menos difícil.

P.¿Tienes en mente empezar una obra nueva o con esos poemas que se han quedado fuera?

R.Bueno, los viejos creo que se quedarán para siempre en el cajón porque no estoy muy orgullosa, pero sí, estoy empezando ahora tanteando un poco el terreno a ver si escribo algo nuevo, pero yo escribo muy lento, entonces de aquí a que algo nuevo vea la luz tal vez pasará mucho tiempo. Tardé dos años en escribir 'Después del pop' y se lee en una tarde, pero bueno, me parece mejor así. Está tan bien compensado, que me alegro que la gente se lo lea rápido.

R.Todavía no sé muy bien por dónde voy a tirar, pero creo que no me puedo despegar de la forma que tengo de escribir de base, así que no creo que sea algo superalejado de este libro porque tendría que escribirlo otra persona.