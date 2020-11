La lucha electoral llega al Festival de Huelva con la brasileña ‘Corral’

La película brasileña Corral es otra de las óperas primas que compiten por el Colón de Oro en la 46 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Marcelo Brennad, su director, ha presentado la cinta durante una rueda de prensa virtual en la que también han participado los actores Thomas Aquino y Rodrigo García, que forman parte del reparto de la cinta.

Corral es un drama político ambientado en la ciudad rural brasileña de Gravatá en el que juega un destacado papel la lucha entre las necesidades de dinero y los principios de las personas. Brennand dirigió el premiado documental Porta a porta, donde siguió paso a paso a los candidatos a concejal y las estrategias de sus cables electorales para ganar los votos de la población. Inspirado en la exitosa trayectoria de ese documental, estrenado en 2011, Brennand creó la historia de Corral.

Precisamente, Brennand ha explicado durante su conexión virtual con Huelva que esta génesis documental se ha reflejado en la película de manera que en ella trabajan tanto actores como no actores, con el objetivo de lograr que “que la actuación sea lo más documental, lo más real posible”.

Por su parte, Thomas Aquino ha destacado que hacer una película sobre política es especialmente “importante” por el momento que estamos viviendo ahora. “Siempre que hago una película me gusta que represente un grito de resistencia, para hacer algo a favor a la sociedad”, ha confesado asegurando que Corral cumple este requisito porque no solo habla de política sino que aborda otras temáticas como la laboral, la social o la vital. La película, ha dicho, lanza “muchos mensajes” y aunque “la temática principal es la política” plantea otro asunto fundamental, que es que “hay un problema ético en la sociedad que podemos cambiar”.

En este sentido, Aquino ha insistido en que Corral no solo muestra cómo es posible corromperse “fácilmente” sino que abre el debate sobre “qué podemos hacer como seres humanos para que acabe esa corrupción”. Incluso el personaje que interpreta en la película, ha dicho, sucumbe a esta realidad ya que aunque en un principio “intenta quebrar esa estructura por el camino acaba él mismo cediendo a esa corrupción y no puede huir del sistema”. Aquino ha compartido la clave para intentar cambiar esta realidad corrupta que muestra el largometraje. “Primero tenemos que cambiar dentro de nosotros, comprender cómo podemos vivir en sociedad y cómo podemos hacer las cosas para ayudar las personas y no para nosotros mismos”, ha asegurado.

Rodrigo García comenzó su intervención recordando el origen español de sus abuelos. “Es un honor que el pueblo de mis antepasados estrene la película”. Según el actor, trabajar en Corral ha sido para él “precioso y asustador” a la vez porque la realidad que muestra “se adentra en la cabeza de las personas y es difícil de romper”. El problema de la corrupción, ha afirmado García, es “universal” y especialmente “fuerte” en Brasil. “No me parece que el gobierno quiera arreglar algo para el país sino para él”, ha valorado.

Marcelo Brennand es un cineasta de Brasil. Se licenció en Dirección de Cine en la New York Film Academy. En 2008 escribió, dirigió y produjo el documental Porta a Porta (2008), en que se basa la película que trate a concurso a Huelva. En 2015 dirigió el cortometraje Two Women (Duas Mulheres), que se estrenó en 2016. La película ganó premios a Mejor Actriz y Mejor Película Extranjera en LAIUFF (Los Angeles International Underground Film Festival), Mejor Película Extranjera en WIFF (Williamsburg Independent Film Festival) y Mejor edición en IWFF (Indian World Film Festival)