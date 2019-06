La economía onubense se juega más de 21,5 millones de euros con el Imserso

El Imserso es uno de los principales soportes económicos del sector turístico onubense fuera de la temporada estival. El programa de viajes para mayores garantiza la ruptura con la estacionalidad y el flujo de miles de visitantes a una decena de hoteles de la costas de la provincia en unos meses en los que la mayor parte de ellos tendría que cerrar de no ser por su participación. El Imserso genera 21,5 millones de euros en ingresos para la economía onubense, aunque las cifras esconden una realidad sin tanto brillo y que tiene al sector en litigio con el gobierno. Los representantes de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) han recurrido e impugnado el pliego de condiciones que debe regir el programa para los próximos cuatro años al considerar que no atiende sus demandas para garantizar su rentabilidad y que los condena a un sistema deficitario que pone en riesgo la estabilidad de uno de los principales sectores productivos de la provincia onubense. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales accedió inicialmente a las exigencias del sector y suspendió la licitación del programa para 2019, aceptando las medidas cautelares y provisionales solicitadas por los empresarios turísticos, según informó la Cehat. Sin embargo, la medida no resuelve el fondo del asunto. El tribunal paraliza el sistema por los perjuicios “de difícil o imposible reparación” que conllevaría la licitación sin resolver el litigio.

El Imserso es un programa imprescindible para mantener 1.200 puestos de trabajo aunque de dudosa rentabilidad en las condiciones actuales, como denuncia la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva, que además es de la Cehat y el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva. Las nuevas condiciones que pretende aplicar el Gobierno en el pliego de condiciones para la renovación del programa provocaron la impugnación del mismo por la Cehat. “En España, los ingresos por habitación ocupada fueron en 2018 de 59,4 euros en los hoteles de tres y cuatro estrellas. En el programa del Imserso previsto hasta 2022, (el recurrido por los hoteleros) cobramos 42 euros por habitación con pensión completa y animación y agua y vino incluido. Si descontamos los costes, apenas nos quedan 16 euros por habitación, con lo que no cubre el incremento del precio de la energía, del precio del combustible o las mejoras en los convenios laborales”, señaló en su momento su presidente, Juan Molas. Los hosteleros exigen un incremento de la aportación al estado, que actualmente oscila entre el 17% y el 20% y el resto lo paga al usuario, así como la apertura de la oferta para eliminar restricciones y sobrecostes añadidos para garantizar competitividad. En las condiciones actuales es un programa deficitario denuncian los empresarios.

La economía onubense se juega más de 21,5 millones de ingresos. Los hoteles de Huelva reciben 64.000 turistas entre los meses de octubre y mayo. El 30% de ellos llegan entre octubre y noviembre, mientras el resto lo hacen de febrero a mayo. En total se registran en la costa onubense 576.000 pernoctaciones. Son los meses que tradicionalmente registran una menor ocupación que en el caso onubense se traduciría en el cierre de hoteles durante ese periodo y la pérdida de 1.200 puestos de trabajo solo en el sector hotelero. Solo el alojamiento genera 12.960.000 euros mientras la estimación de los ingresos que suponen las actividades fuera de los hoteles como visitas, transporte, hostelería u ofertas complementarias asciende a 8.600.000 euros. Una cantidad vital para el sector turístico onubense.

En Huelva hay diez hoteles que trabajan con el Imserso. Son Gran Hotel El Coto, Ohtels Carabela Beach&Golf y Flamero en Matalascañas; Ohtels Mazagón en Mazagón; Barceló Beach Resort en Punta Umbría; Ohtels Islantilla en Islantilla; ADH Isla Cristina en Isla Cristina; Barceló Canela en Isla Canela; y Playa Canela y Playa Marina en Punta del Moral. Todos ellos operan con Mundo Senior, que es la empresa que gestiona las visitas para la provincia de Huelva.

Las empresas reclaman medidas que permitan eliminar las pérdidas que generan las reservas mediante el incremento de la aportación estatal y una liberalización controlada del mercado. Así, piden solvencia a las empresas ejecutoras, que se puedan trasvasar fondos y plazas para cubrir la demanda, asignar el sobrante de las zonas tradicionales según la demanda, el crecimiento de las plazas hasta alcanzar el 1,2 millones, mejorar las condiciones de la temporada baja para facilitar el viaje a los pensionistas con menos recursos, que la expansión del turismo interior no sea a costa de recortar en otras zonas, eliminar la prioridad de los hoteles de cuatro estrellas para permitir que nuevos establecimientos se puedan sumar, derecho prioritario a los que ya trabajan con Imserso, garantizar ingresos que permitan mantener el ratio de un empleado por cada 7,5 usuarios, mejora de las condiciones de las cenas especiales en fechas navideñas, regulación de las fechas y las temporadas y garantía del IVA si hubiera una modificación al alza. Junto a estas peticiones prioritarias se añaden otras como una facturación de cinco euros por servicios extraordinarios de manutención, eliminación del servicio de picnics, reducción del uso de la doble de uso individual en los hoteles o equiparación a la doble, modernización de release y formas de pago para evitar overbookings y prohibición de pactos adicionales que supongan una rebaja extra a los precios finales.

Los representantes de los hoteleros y otros servicios que participan en el Imserso, encabezados en Huelva por la Asociación Provincial de Hoteles, denuncian que el escenario que plantea el Gobierno no responde a sus necesidades mínimas, por lo que tiende “todos los puentes para negociar los cambios necesarios en la estructura del programa que garanticen la sostenibilidad del mismo para todos los actores, incluidos los hoteleros”. Denuncian que el nuevo pliego contempla aportaciones insuficientes, la falta de un estudio real de los costes por persona, el incremento de servicios obligatorios, la falta de consideración a los convenios colectivos o las restricciones a hoteles de dos estrellas o la menor valoración de los de tres pese al esfuerzo realizado por sus responsables para incrementar la catalogación. Todo ello coloca a los empresarios en una encrucijada. El Imserso es imprescindible para la economía onubense, pero en las condiciones actuales resulta deficitario.