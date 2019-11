Todavía no había abierto la sala de lectura número 2 del edificio Galileo Galilei de la Universidad de Huelva cuando alrededor de medio centenar de alumnos se agolpaba en la puerta en una larga cola. La espera no era para hacer un examen, ni siquiera para sacar apuntes de la copistería. Dentro de la sala aguardaban cuatro camillas y dos enfermeros. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células acampaba para recoger la solidaridad de los alumnos en forma de sangre.

En las semanas previas, la UHU realizó un llamamiento a través de nuevos canales que captan mejor la atención de los jóvenes. Los carteles y diferentes anuncios ya no llegan a los destinatarios por lo que los medios que se utilizan ahora son otros. Las redes sociales e incluso los manteles del comedor sirvieron como conducto para realizar una campaña de convocatoria, según explicó a Huelva Información la directora de Salud de la UHU, Begoña García. Y todo funcionó. Numerosos estudiantes se sumaron a la iniciativa solidaria para aumentar las reservas de sangre del centro que se ubica en el Hospital Juan Ramón Jiménez. Para el mantenimiento de estas reservas es necesaria una media de 80 donaciones diarias en la provincia, según informó la Junta de Andalucía.

Noviembre es una fecha clave, alejada del verano y de los exámenes donde la vida estudiantil o está ausente o sin tiempo. Llevar hasta la Onubense el Centro de Transfusión es una acción que se lleva a cabo desde hace más de cinco años y sirve para encontrar a nuevos donantes que, en un futuro, serán el relevo de los ya habituales, según explicó a este periódico la coordinadora de Donantes del Centro de Transfusión, Tejidos y Células, Raquel Muñiz.

Cada año, la Universidad de Huelva acoge cinco medias jornadas de donación de sangre. La próxima cita será el próximo día 28 en el mismo espacio, y habrá una tercera extracción colectiva en el Campus de La Merced la jornada previa.

Cierto es que hubo personas que no pudieron donar debido a que incumplían alguno de los requisitos. Por eso, desde el Centro de Transfusión, recuerdan que es necesario pesar más de 50 kilos, no haber hecho ejercicio antes de donar y tener el estómago lleno. Además, las prohibiciones justo después de realizar la donación son simples: no hacer ejercicio, ni fumar ni beber.

Tanto Begoña García como Raquel Muñiz remarcaron la disposición del alumnado, así como la comodidad que tienen para acceder a la iniciativa solidaria. También, muchos de los estudiantes son de fuera de Huelva y así se les facilita no tener que ir hasta el propio Hospital. La director de Salud de la UHU apuntó la diversidad cultural entre los donantes, así como la presencia de estudiantes Erasmus. Ayer sólo se repartieron aprobados entre los donantes gracias a la mejor asignatura solidaria posible.