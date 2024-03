El historietista que, sin duda alguna, mejor ha sabido adaptar a nuestros tiempos la atmósfera que transmiten las novelas del estadounidense Howard Phillips Lovecraft, es, por supuesto, el japonés Gou Tanabe. Este mangaka le ha insuflado más vida, si cabe, a la obra del maestro del terror de Providence, convirtiendo sus historias al formato de los manga, y consiguiendo traerlas con un gran éxito a la actualidad. Gou Tanabe está dotado de un don especial para adaptar a Lovecraft; consiguiendo hacer creer al lector que todos los sucesos que ocurren en cada obra son reales. Gou Tanabe crea la sensación de estar viendo una película, por la veracidad de las expresiones y la complejidad de las visiones.

Este tomo, titulado El Morador de las Tinieblas, comienza con el relato corto Dagón, publicado por H. P. Lovecraft en el año 1919. Se trata de una historia de ambiente náutico, en la que un marinero consigue escapar de sus captores alemanes en algún lugar del Océano Pacífico durante los días de la 1ª Guerra Mundial. Tras ir a la deriva durante un tiempo indeterminado, se despierta una mañana en una repugnante extensión de fango negro, cerca del bote, que ha quedado embarrancado en mitad de un pudridero de cadáveres de peces descompuestos. El náufrago se encuentra en una isla, sin saber cómo ha llegado, y allí se encuentra con una entidad inhumana: Dagón, una criatura gigantesca parecida a un pulpo, que parece haber sido divinizada por los antiguos filisteos.

La segunda adaptación de H. P. Lovecraft que se incluye en este volumen es la que le da título al mismo. El Morador de las Tinieblas fue la última escrita de las obras conocidas del autor, y forma parte de Los Mitos de Cthulhu. El epígrafe de esta historia es la segunda estrofa de Némesis, poema de 1917 de Lovecraft. La historia es una secuela de The Shambler from the Stars, de Robert Bloch.

El protagonista de El Morador de las Tinieblas, Robert Blake, es un alter ego de Lovecraft. Se trata de un joven escritor recluido en Providence, interesado en el ocultismo, que alquila un estudio para dar rienda suelta a sus dotes artísticas. Queda fascinado por una gran iglesia negra abandonada en el barrio de Federal Hill. Tras su investigación, descubre que dicha iglesia tiene detrás una siniestra historia, relacionada con un culto llamado la Sabiduría de las Estrellas. Cuando Blake visita la iglesia, sube a la torre, donde descubre el esqueleto de Edwin M. Lillibridge, un reportero que desapareció en 1893. También, encuentra allí un famoso libro, El Necronomicón, y despierta a un ser que llevaba muchos años dormido y que nunca debió ser convocado. Gracias a la atmósfera creada por Tanabe, rápidamente se deduce que lo que encuentre, no será agradable. El Morador de las Tinieblas es una de las más clásicas historias del maestro. En estas páginas, podemos leer a Lovecraft en estado puro, y encontrarnos con una aparición de lo insólito, de lo extraño, con pequeños toques que van in crescendo hasta llegar al inevitable horror final de este relato, que está dividido en tres capítulos.

Howard Phillips Lovecraft (Providence, Rhode Island, 1890-1937) fue un escritor de relatos y novelas de terror y ciencia ficción. Lovecraft fue un gran innovador del género del cuento de terror, al que aportó una mitología propia, Los Mitos de Cthulhu. Su obra es un clásico del horror cósmico, una línea narrativa apartada de las tradicionales historias de terror, que consiste en incluir algunos elementos de ciencia ficción, como, por ejemplo, razas alienígenas, viajes en el tiempo y la existencia de otras dimensiones.

Gou Tanabe (Tokyo, 1975) es un historietista japonés muy reconocido internacionalmente por sus adaptaciones de la obra de Lovecraft. Sus manga han sido traducidos a múltiples idiomas por todo el mundo. Pasó al primer plano de la profesión de historietista en su país al ganar el premio Shiki en 2003, que otorga la revista Gekkan Afternoon, concedido por su primera obra serializada en sus páginas: Sunakichi. En 2020, Gou Tanabe ganó el premio a la mejor serie del Festival Internacional de la Historieta de Angulema por sus adaptaciones de H. P. Lovecraft.

