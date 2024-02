El documental ‘Summers el rebelde’ muestra la personalidad crítica e independiente de Manolo Summers

Tras la exposición sobre Manuel Summers en la Sala de la Provincia a principios de año, la figura del cineasta ha regresado a la Diputación de Huelva con motivo de la presentación del cartel y del trailer del largometraje documental Summers el rebelde, dirigida por Miguel Olid. La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha indicado que es el anticipo de su próxima proyección en el Festival de cine Málaga el 7 de marzo, donde podrá verse una película que “es el resultado de la estrecha colaboración con la familia Summers y cuatro productoras andaluzas, que lo han hecho posible junto con la Diputación de Huelva”.

Después de siete años de investigación sobre la vida y la obra del autor, Miguel Olid ha dirigido este documental “que busca recuperar el valor histórico de Manuel Summers a través de sus películas”. Un creadror “que no dejó indiferente a nadie porque tuvo la valentía de ir a contracorriente; una persona vital y libre, con una inventiva y genialidad grandiosas y un talento singular que, por suerte para nosotros, estuvo muy vinculado a nuestra provincia”, ha subrayado Baquero. Es por ello que la Diputación “quiere homenajear a este cineasta y humorista, convirtiendo todo lo que lleva su nombre en un diálogo íntimo y familiar sobre su figura”.

El director del film ha agradecido a la Diputación “su apoyo fundamental al documental” y la apuesta por Manolo Summers, “un autor independiente, crítico, que no se casaba ni con unos ni con otros y que no tiene el sitio que se merece en el cine español”. Según explica “siempre tuve claro que no quería que fuera una hagiografía, porque creo que él habría rechazado una glosa de su vida y obra, ser santificado”. Summers, añade “fue en vida fue muy criticado, muy denostado, vilipendiado incluso, yo diría que injustamente, por un sector de la crítica y yo he querido que quienes los criticaban estuvieran presentes en el documental, que hubiera opiniones críticas hacia él y que sea el espectador inteligente el que saque sus propias conclusiones y con quien se queda”

Destaca el “excelente casting” de entrevistados en el documental, con la participación, entre otros, de su hijo David Summers, su hermano Guillermo, de Mirito Torreiro, uno de sus críticos más feroces. Y, del otro lado, dos de los directores más importantes de España, ambos ganadores de un Óscar, José Luis Garci y Fernando Trueba, que conocieron y trataron a Summers”,

Desde un punto de vista estético, Olid, ha referido el blanco y negro en las entrevistas del documental, con un solo elemento en rojo, que es son los colores que Summers usaba en sus viñetas.El productor José David Díaz ha agradecido el apoyo al documental de Canal Sur, TVE y las cuatro productoras andaluzas -Plano Subjetivo, La Claqueta, Arte Sonora e Indaloymedia – y ha reiterado la apuesta de la Diputación por el cine y por la figura de Manolo Summers. Tras su estreno el la sección oficial fuera de concurso del Festival de Málaga, la película llegará a las salas el 15 de marzo en Madrid, Sevilla y Huelva y, gracias a la Diputación, “realizamos una gira de proyecciones y coloquio con el director en tres municipios de la provincia: Santa Olalla, con la que Summers y su familia tuvo una especial relación; Lepe y La Palma del Condado, donde se rodó La niña de luto”.

Por su parte el artista onubense Lorenzo González, autor del cartel, ha afirmado que ha sido un “privilegio y un reto, porque he trabajado con un material original, a veces restaurado, de un autor que relaciono mucho con mi infancia, y que recuerdo como un hombre llano, que explicabas sus películas comunicándose con el espectador”. Respecto a sus viñetas, ha señalado que Summers tiene “un lenguaje gráfico bastante reconocible, muy sintético y expresivo, como pudimos ver en la exposición”. El cartel, ha añadido, es fruto del trabajo coordinado con el director Miguel Olid, “con quien hemos hecho un equipo formidable”.