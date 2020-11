La nueva diputada del PSOE denuncia el uso de su nombre para “dañar a una compañera”

La concejal de Escacena del Campo y primera suplente del PSOE en el partido judicial de La Palma, María Dolores Bermúdez Salazar, denunció ayer mediante un escrito el uso de su nombre sin consentimiento para apoyar una de las candidaturas a presidir la Diputación Provincial. Bermúdez tendrá que ocupar, una vez sea ratifica por la Junta Electoral, el acta que deja el expresidente Ignacio Caraballo. No estará por lo tanto presente como diputada en la sesión del próximo lunes 16 en la que se votará al nuevo dirigente de la institución ya que su proclamación no será todavía efectiva, señalan fuentes socialistas. Sin embargo, como diputada su voz ha sido tenida en cuenta por la junta gestora que dirige al PSOE tras la marcha del anterior secretario general. Así, según el escrito al que ha tenido acceso Huelva Información, “he dado mi apoyo tanto verbal como escrito a mi compañera María Eugenia Limón convencida de que la Diputación de Huelva merece una presidenta como ella, íntegra, trabajadora y responsable”. Así lo hizo saber a “la vicepresidenta de la gestora y coordinadora general, María Luisa Faneca, el pasado sábado cuando me llamó para saber mi opinión”.

Bermúdez Salazar lamenta que “jamás pensé que mi llegada a la política provincial iba a ser así, estoy profundamente decepcionada con quienes han utilizado mi nombre para hacer daño a una compañera”. Por ello, “me pongo a vuestra disposición y os aseguro que trabajaré sin descanso para defender los pueblos de Huelva que como el mío necesitan más que nunca de las políticas socialistas”.

Por su parte, la plataforma de apoyo para que el diputado Ezequiel Ruiz presida la Diputación de Huelva presentó ayer las firmas en la sede provincial del Partido Socialista de Huelva para que se convoque un Comité Provincial Extraordinario con el objetivo de votar la candidatura a la Presidencia de la Diputación. Fuentes socialistas consultadas por este diario señalaron que las competencias en este sentido corresponden a la junta gestora previa consulta a los diputados de la formación en la corporación.

El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y el teniente de alcalde de Cumbres Mayores, Manuel González, fueron los portavoces a la hora de pedir que este proceso se resuelva “de la manera más democrática”. Este grupo de socialistas entienden que los estatutos de la formación avalan su postura y se acogen al artículo 314 para explicar que la candidatura que se elija para presidir la Diputación “tiene que ser refrendada por el Comité”. De ahí la petición de un Comité Extraordinario. Para ello, presentaron 79 firmas de miembros del Comité Provincial –que representan más del 40% del total de 199 personas–, y que además cuentan con ocho avales de diputados y 42 firmas de alcaldes y portavoces en forma de apoyo. Entre estas últimas firmas se encuentran, según explicaron, las del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y la de la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo.

“Estamos legitimados para exigir que se cumplan las normas”. Aun así esta Plataforma ha remarcado que con estas acciones “nadie ha planteado ninguna rebelión”. Y es que si han dado este paso es “porque entendemos que somos más”. “Lo que falta es diálogo”.

La vicepresidenta y coordinadora de la gestora del PSOE, María Luisa Faneca, señaló el pasado lunes que consultó a “todos los diputados y la mayoría ofreció su apoyo a la vicepresidenta en funciones”, María Eugenia Limón. Aun así, la Plataforma de apoyo a Ezequiel Ruiz asegura que tienen el aval de ocho diputados (exactamente la mitad), aunque no trascendieron sus nombres ya que hay algunos que “prefieren que sea bajo el anonimato”.