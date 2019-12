El 50% de los nuevos diagnósticos de VIH en Huelva se realizan de modo tardío

Aún el 50% de los diagnósticos sobre el VIH son tardíos lo que significa que ya llegan con un nivel de defensas afectado por la presencia del virus. De ahí que desde el sistema sanitario no se deja de insistir en la importancia de realizarse las pruebas de detección. En ello insistió la responsable de la Unidad de Infecciosos del Hospital Juan Ramón Jiménez, Dolores Moreno. Se entiende que el diagnóstico es tardío cuando clínicamente, la persona diagnosticada tiene un recuento de linfocitos (CD4) por debajo de 350 células/ml o si presenta un evento que define el sida (enfermedades o infecciones oportunistas definitorias, como tuberculosis, neumonía por Pneumocystis jirovecii o toxoplasmosis, entre otras), independientemente del recuento de células CD4.

La situación que presenta el VIH en la actualidad, poco tiene que ver con lo vivido décadas atrás. De ahí que se pueda ser optimista si bien sigue habiendo algunas nubes que no acaban por desaparecer del horizonte. Durante 2018 se registraron en la provincia, 33 nuevos casos de infección, mientras que en Andalucía la cifra ascendió a 513 que contrastan con los 569 de un año antes. En el caso onubense, al ser sus datos de menor relevancia, las diferencias son menos notables aunque asimismo, se percibe un descenso lento en el transcurso de los años aunque con ciertos dientes de sierra. Lo que las estadísticas oficiales ya no aportan es el dato de las personas con sida, lo que tiene toda su justificación debido a que pueden pasar años para ello o que sencillamente, no se les declara. Dolores Merino recordó que lo que se entiende por sida es la repercusión de contar con un sistema inmunodeficiente que puede ser asaltado con más facilidad.

Una de las buenas noticias es que cerca del 95% del millar de seropositivos que hay en la provincia, poseen un nivel indetectable del virus. Decir indetectable en este ámbito es sinónimo de no transmisible. Ese es uno de los resultados más evidentes de llevar al tratamiento a raya lo que, como se demuestra con ese porcentaje, ofrece un panorama más que positivo en Huelva.Dentro del ámbito de las estadísticas, Dolores Merino indicó que el 85% de las personas que tienen el VIH en la provincia, son hombres. Más del 50% de los pacientes fueron contagiados a través de las relaciones sexuales entre hombres (HSH) y el resto, en las relaciones heterosexuales. Los que adquieren el VIH por vía parenteral son ya casi testimoniales y desde hace años no se registra caso alguno de transmisión vertical.Los tratamientos son ya tan eficaces que la esperanza de vida de una persona con VIH se acerca mucho a la que no es seropositiva.

Se ha cuantificado una reducción de 4 o 5 años. Aun así hay que dejar claro que los tratamientos actuales no suponen una curación del virus. Lo que hacen es mantener esa carga viral en nivel muy bajo. Ahí puede venir algunas de las nubes que todavía persisten en el horizonte, pues Dolores Merino considera que pese a los buenos augurios que surgieron hace unos años, están tardando más de lo esperado en hacerse realidad. El hecho por otro lado, que los medicamentos se distribuyan a través de farmacia hospitalaria, permiten un mayor control de cómo estas personas lo están llevando.

El medicamento es potente y suele ser una combinación de tres fármacos. Además no suele tener grandes efectos secundarios. Esto hace que estos pacientes, que llevan un seguimiento de por vida, vean en muchos casos dispersarse en el tiempo su asistencia a las consultas hasta los seis meses entre una y otra.Lo cierto es por lo tanto, que el avance se le puede considerar espectacular si se tienen en cuenta la evolución que los enfermos de sida tenían hace algunas décadas que en la inmensa mayoría de los casos, acababa en muerte.

Hay un dato sin embargo, que es preocupante: es el de la media de las personas a las que se les detecta al VIH y es tan solo de 35 años. Esto significa, explica Dolores Merino, que las nuevas generaciones necesitan de mucha información pues se percibe en ellas un enorme desconocimiento y han perdido el miedo por aquello de que ya nadie se muere de esto. La facultativa aboga por lo tanto por campañas divulgativas en redes sociales u otros medios para que se incremente la concienciación.

Además, nos encontramos ante una perversa paradoja. Los enormes avances que se han realizado desde la década de los 80 hasta nuestros días, no han tenido un reflejo en la sociedad ya que se mantiene una terrible estigmatización de estos pacientes. Esto implica que el seropositivo tenga miedo de que se sepa su situación por las represalias que pueda haber en el mundo laboral y social en general. La doctora Dolores Merino insiste en que “son pacientes como otros cualquiera; en otras palabras, son personas normales que llevan una vida normalizada y que, como ya se ha comentado, tienen una posibilidad nula de contagiar si llevan a rajatabla su tratamiento”.