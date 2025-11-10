Detenidos tres hombres en Cartaya por una presunta agresión sexual grupal a una mujer

Los hechos han tenido lugar en un garaje abandonado de dicha localidad costera onubense

Tanto los agresores como la agredida, según fuentes de la investigación, son de nacionalidad marroquí

Bloque de viviendas donde supuestamente se produjeron los hechos.
Bloque de viviendas donde supuestamente se produjeron los hechos. / Jordi Landero

En la tarde de este domingo, fueron detenidos tres varones por su presunta implicación en un delito de agresión sexual grupal a una mujer, ocurrido en unos garajes de un bloque de viviendas abandonado, cuya fachada da a la calle Tahir y que también se abre a la calle Nuestra Señora del Rosario, según han precisado a este periódico fuentes de la investigación.

Las detenciones se produjeron tras una investigación preliminar que permitió identificar a los sospechosos. Por el momento se desconocen más datos sobre la víctima, aunque se ha confirmado que todos los implicados —tanto los presuntos agresores como la mujer— son mayores de edad. Tanto los agresores como la agredida, según fuentes de la investigación, son de nacionalidad marroquí.

La mujer presentó denuncia en la Guardia Civil. Se activó de inmediato el protocolo de violencia de género, lo que permitió que la víctima recibiera asistencia médica. Paralelamente, fue la propia mujer quien identificó a los presuntos agresores, lo que permitió activar un dispositivo de búsqueda que culminó con su localización y detención.

El suceso está siendo investigado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial del EPE de la Comandancia de Huelva. Los detenidos permanecen en dependencias judiciales y, según fuentes de la investigación, probablemente pasarán este martes a disposición judicial.

También te puede interesar

Lo último

Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Jabugo

Este mes es ideal para adentrarse en los senderos de este municipio.
Jabugo, un lugar en boca de todos

En noviembre, el municipio onubense une a la incomparable belleza de sus caminos y senderos una completa programación de actividades, donde destacan el Encuentro Naconal del Ibérico y las I Jornadas Prehistóricas

stats