Dos detenidos con casi dos toneladas de hachís en un barco que navegaba hacia Isla Cristina

La espectacular operación para detener a dos personas con casi dos toneladas de hachís en un barco frente a Isla Cristina

Dos tripulantes de un barco pesquero que navegaba hacia Isla Cristina han sido detenidos al ser intervenidos en la embarcación un total de 1.824 kilogramos de hachís en el marco de un dispositivo entre Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria.

El dispositivo comenzó cuando se tuvo conocimiento de un posible alijo de hachís, el cual se introduciría en territorio nacional en una embarcación por Isla Cristina, estableciéndose un dispositivo conjunto por los agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Agencia Tributaria que conocían la información.

A las 02:15 de la madrugada de este miércoles, los agentes del Grupo Marítimo del Estrecho de la Guardia Civil, que participaban en el dispositivo junto al resto de agentes de los tres cuerpos, abordaron el pesquero a tres millas al sur del Río Guadiana. Allí localizaron una gran cantidad de fardos de hachís, custodiando la embarcación y a sus dos tripulantes hasta el puerto pesquero de Isla Cristina, donde fue inspeccionado por los agentes desplegados en tierra.

En total, se hallaron 48 fardos de hachís con un peso total de 1.824 kilogramos distribuidos por la cubierta y bodega del barco, procediéndose a la detención de los dos tripulantes.

Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente. La embarcación y la droga incautada han quedado en depósito judicial.