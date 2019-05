Agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Madrid de la Policía Nacional han arrestado a dos jóvenes de 19 años en Sevilla y Salamanca, acusados de sendos delitos de odio, después de que difundieran a través de la red social Instagram mensajes en contra de la profesora Laura Luelmo, asesinada en El Campillo a finales del año pasado. Ambos se alegraban de su muerte y felicitaban al supuesto autor del crimen, el exrecluso Bernardo Montoya.

Como ha informado esta misma mañana la Dirección General de la Policía, los detenidos utilizaban varios perfiles para publicar los comentarios vejatorios tanto sobre el crimen de la joven como contra sus familiares. Llegaron a escribir mensajes hirientes en los que espetaban que "me alegro de que hayas muerto".

Fue una agente fuera de servicio la que descubrió estas publicaciones el 19 de diciembre, una semana después del asesinato y solo dos días más tarde del hallazgo del cuerpo sin vida de Laura. Posteriormente, los policías descubrieron que los arrestados iban creando distintos perfiles sociales, hasta cinco diferentes, conforme eran denunciados por los usuarios y cerrados por la empresa gestora de la red social. También se jactaban de la clausura de los perfiles, diciendo que "me habéis cerrado la cuenta pero ya me he abierto otra".

Tras numerosas labores de investigación lograron la identificación de uno de los autores, al que detuvieron a finales del pasado mes de marzo en Sevilla, la ciudad donde residía.

En abril identificaron al otro varón, que fue arrestado en Salamanca. A ambos les intervinieron sus teléfonos móviles y fueron puestos a disposición judicial como responsables de delitos contra la integridad moral y coacciones. Los dos quedaron en libertad con cargos, a la espera de juicio.