El desplazamiento a la aldea del Rocío deja la campaña en casi la mitad

Los caprichos del calendario han hecho que la campaña en la provincia de Huelva se vea mediatizada y mucho por la romería del Rocío. Miles de onubenses se han desplazado a la aldea y el inicio oficial de los quince días previos a la celebración de las elecciones, no han tenido la trascendencia de otras ocasiones. Hasta mediados de semana no volverán a sus domicilios con lo que las peticiones directas de voto, tendrán poco sentido hasta ese momento. De las dos semanas, los partidos son conscientes de que apenas quedarán diez días de campaña efectiva.

Otra cosa serán las visitas a la aldea almonteña que, a buen seguro, congregarán en la misma a los líderes de todas las formaciones tanto de la provincia de Huelva como de toda la comunidad autónoma. Y es que a pesar de que desde alguna formación (PP) se hizo un llamamiento a dejar la romería fuera del escenario de la pugna electoral, al poco aclararon que otra cosa serían las visitas a la aldea “como todos los años, porque muchos de nuestros militantes son muy rocieros y tienen devoción por la Virgen”.

El electorado onubense (casi 400.000 votaron hace cuatro años), deberá decidir sobre la representación en el Parlamento andaluz durante los próximos cuatro años. La defenestración de Susana Díaz y la llegada de Juan Espadas han propiciado el cambio en la lista del PSOE.La que por entonces fue número 2, es ahora uno de sus nprincipales apoyos en la provincia y quien la encabezaba, ha sido impuesto por Espadas para ocupar un cuarto lugar que todavía no aseguran las encuestas. En lo que se refiere al PP, renuevan los dos primeros y en los mismos lugares. A partir de ahí la renovación llega de la mano de la exdelegada del Gobierno,Bella Verano, d e Alberto Fernández (que ocupaba el 8 hace 4 años) y de Bella Verano que según los sondeos consigue asiento en las Cinco Llagas. RafaelSegovia repite casi con total seguridad mientras que Julio Díaz, número dos hace cuatro años por detrás de Rocío Ruiz que se presenta por Cádiz, tiene más que complicado volver a ocupar una de las vicepresidencias que ostentó en esta legislatura.

Hasta ahora los actos de precampaña se han movido en la atonía y han ido poco más allá de las reuniones sectoriales. Juanma Moreno ha sido, al menos hasta este momento, la presencia más destacada en la presentación del programa del PP para estas elecciones, pero poco más. Esta mañana están previstos actos con el ministro de la presidencia Félix Bolaños en San Juan del Puerto junto a María Márquez y en Aljaraque, Julio Díaz comparecerá con el portavoz nacional de Ciudadanos,EdmundoBal. Loles López comienza la campaña en su casa, en Valverde, mientras que Rafael Segovia, ha dejado incluso la hasta ahora tradicional pegada de carteles para el mediodía de hoy, buena prueba de la sordina con la que ha comenzado esta campaña electoral.

El PP dio el pistoletazo de salida con Juanma como cabeza de cartel. Era lo previsible, lo lógico, aunque su figura es el cartel. Las siglas, tal y como se anunció durante la precampaña, es su marca. El símbolo del partido apenas aparece como un pin en una de las solapas de su chaqueta, azul por supuesto. El presidente de los populares onibenses, Manuel Andrés González, señaló que “el PP sale a ganar en Huelva para consolidar los próximos cuatro años de Gobierno del cambio que han conseguido sacar a Huelva del olvido de los sucesivos gobiernos socialistas en sus largas décadas al frente de la Junta de Andalucía”.La herencia recibida antes de que llegaran y lo que, a su juicio han hecho desde que lo hicieran, son los lemas que repetirán a lo largo de estos días.

Por su parte, la cabeza de lista del PSOE onubense al Parlamento andaluz, María Márquez, pidió el voto “para que Andalucía y Huelva pueda recuperar los servicios públicos y que no se vuelva a dar ni un paso más atrás en nuestra tierra”. La otra cara de la moneda: “han sido tres años y medio perdidos, por mucho que quieran vender lo contrario, porque no hay ni un solo proyecto propio que el PP haya puesto encima de la mesa para Huelva, no lo hay, y la sociedad onubense no se merece esto”.

El cabeza de lista, Julio Díaz vuelve la cabeza a los pronósticos y aseguraba ayer mismo que “el cambio se llama y se apellida Ciudadanos. Sin Ciudadanos no habría cambio, sino alternancia. Volveremos a contar con el respaldo de los onubenses”.

Por último Alejandro García candidato de Por Andalucía, esgrimía en la tarde noche de ayer los carteles de su cabeza de lista en Andalucía, Inma Nieto, otra de las apuestas de marca que pretende rentabilizarla en unos días que empezaron de una manera más sosegada que en otras ocasiones. De hecho, el comienzo fue realizado en el Monumento a la Inmaculada en la capital onubense. Asociación de ideas.