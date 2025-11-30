Desatada la polémica en redes por un ‘cacharrito’ que imita la procesión de la Virgen del Rocío mientras suena la Salve Rociera

Un llamativo cacharrito inspirado en la procesión de la Virgen del Rocío se ha viralizado este fin de semana en redes sociales, generando un intenso debate y una oleada de comentarios críticos. En el vídeo, cuya procedencia se desconoce, se observa a dos niños pequeños subidos en una atracción que reproduce el movimiento del paso de la Blanca Paloma, avanzando de manera similar a la salida procesional tradicional. Todo ello acompañado de fondo por la popular Salve Rociera, lo que ha avivado aún más la discusión.

La difusión del vídeo ha sido rápida y masiva. Diversas cuentas lo han compartido, y en los tablones se acumulan cientos de reacciones de todo tipo. La mayoría de los comentarios muestran un tono crítico, señalando que la escena constituye “una falta de respeto” hacia la devoción rociera o una “banalización” de un símbolo religioso profundamente arraigado en la provincia onubense. Otros usuarios lamentan que se utilicen elementos de carácter sagrado como reclamo lúdico, calificándolo de “pena” y asegurando que “no tiene gracia ni diversión”.

Sin embargo, no todos los mensajes han sido negativos. Algunos internautas defienden la iniciativa, interpretándola como una “experiencia inmersiva” o una atracción “de fantasía” destinada a acercar a los más pequeños al folclore y las tradiciones populares.

Mientras continúa la discusión, el vídeo sigue sumando reproducciones y generando controversia.