Amaro Huelva: “Hay que derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral”

Nacido en Rociana del Condado, es diplomado en Ciencias de la Educación y Alta Dirección. Amaro Huelva se presenta de nuevo como cabeza de lista del PSOE al Senado. Ha sido alcalde de Rociana desde 1998 hasta 2003 y desde 2007 hasta 2014. Fue senador por Huelva en la pasada legislatura y también lo fue en la que comenzó en diciembre de 2015.

–Nuevas elecciones tras las últimas del pasado mes de abril. ¿Cómo afronta estos comicios?

–Con mucha ilusión, al igual que el resto de mis compañeros. También con mucha energía y sobre todo con mucha humildad, pensando siempre que lo que hagamos sea en pro de los ciudadanos y en su beneficio.

–¿Qué resultados esperan obtener en Huelva? ¿Los mismos que en las pasadas elecciones?

–Esperamos repetir los tres senadores que el PSOE logró en los pasados comicios. No podemos aspirar al cuarto porque solo presentamos tres: dos senadores y una senadora. Creo que hemos hecho una buena labor como para mantener el respaldo y la confianza de la ciudadanía.

–Tres senadores a pesar de las encuestas, algunas de las cuales apuntan a un descenso del PSOE pero otras una subida.

–No soy muy amigo de las encuestas. Ni cuando nos dan que nos salimos de la tabla por arriba ni por abajo. Eso sí siempre hay que valorarlas porque apuntan algunos índices de por dónde pueden ir los resultados. Creo que nos va a ir bien, tanto en nivel nacional como en Huelva. Espero que sean para formar un gobierno estable, con garantías y de progreso, que impida el bloqueo de estos años. Últimamente el partido que no gana lo único que hace es bloquearlo todo y eso hay que superarlo.

"Cualquier democracia moderna que se precie es bicameral"

–¿No teme que pueda haber una abstención alta debido al supuesto, hartazgo de los electores con tantos comicios?

–No creo que haya bastante abstención. El derecho a votar nos lo hemos ganado los españoles y las españolas. Estuvimos cuarenta años sin poder votar y ahora tenemos ese derecho. Creo que la gente es lo suficientemente coherente y responsable, y que la ciudadanía lo tiene interiorizado, por lo que los datos de participación serán muy parecidos a los del 28 de abril. Lo cierto es que ese día los españoles y españolas hablaron claramente de lo que querían: un gobierno progresista para evitar el desastre al que nos estaba llevando la derecha. Creo que el 10 de noviembre volverán a decir eso y que además lo harán con más fuerza y energía.

–Usted se presenta para el Senado, una Cámara que ha sido cuestionada por algunos partidos, en concreto Ciudadanos, que llegó a plantear su desaparición. ¿Qué defensa puede hacer de la Cámara Alta? ¿En qué se fundamenta?

–Cualquier democracia moderna que se precie es bicameral. En el tiempo que llevo en el Senado no recuerdo ninguna iniciativa de Ciudadanos para que se elimine. Probablemente, plantearon su supresión porque no tenían representación en la Cámara, pero han debido darse cuenta para qué sirve el Senado y las instituciones de este país. No se puede hablar tan alegremente de quitar o suprimir algo porque sí, porque no lo conozco. Ciudadanos comenzó diciendo que iba a ser el partido que iba a arreglar este país, una bisagra para que el bipartidismo no tuviera sentido pero poco ha hecho al respecto. Lo único bloquear la política española y fortalecer a la derecha, donde ha podido sumar.

–El Senado debe servir para dar solución a los problemas de integración territorial de España?

–Claro. Es una cámara territorial y se pretende que aún lo sea más. Creo que en el futuro, con las reformas que se realicen, contribuirá a establecer una sintonía entre las comunidades autónomas y tratar de amortiguar las diferencias y las desigualdades que existen entre ellas. Esa será una de sus funciones y creo que no va a tardar mucho en hacerse la reforma porque es necesaria.

–También abordaría el tema de la despoblación de tanta actualidad ahora.

–Sin ninguna duda, porque al final el tema de la despoblación es una cuestión de desigualdades entre territorios. El abandono rural solo se combate proporcionando oportunidades y fijando la población al territorio.

–El desempleo en Huelva es alarmante ¿Es el mayor problema de la provincia?

–Es uno de los principales problemas. No obstante no todo vale. Nosotros estamos empeñados en que el empleo que haya sea digno. Debe ser cuantitativo y cualitativo. Hay que hacer un esfuerzo para que la calidad sea progresiva y luchar contra la temporalidad. Los Presupuestos Generales del Estado que tratamos de aprobar en el Congreso contemplaban un plan de empleo para Andalucía pero la derecha y la otra izquierda votaron en contra y no se aprobaron. Se perdió una oportunidad para crear puestos de trabajo. También es cierto que el PP de Juan Manuel Moreno prometió en campaña electoral 600.000 empleos que todavía estamos esperando.

–¿Usted es partidario de derogar la reforma laboral?

–Por la reforma laboral los empleos perdieron calidad que tenía. Al primar el convenio de empresa al colectivo los trabajadores se ha perdido calidad en el trabajo y poder adquisitivo. Hay que derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral.

–Además del empleo, ¿qué otros aspectos le preocupan de Huelva?

–Me preocupa cómo afecta el tema de las pensiones y el Salario Mínimo Profesional. Para ésto último el PSOE propone que alcance los 1.400 euros. Con la subida del SMI se ha demostrado que el mercado laboral no se ha destrozado, sino todo lo contrario. Además, los trabajadores disponen de más recursos económicos para gastar lo que a su vez produce más empleo y proporciona estabilidad familiar. Lo mismo ocurre con la subida de las pensiones. También nos preocupa el tema de las infraestructuras. Hay que luchar por ellas, pero todos debemos ponernos deberes y no convertirlas en un arma arrojadiza y trabajar en el mismo sentido. Creo que vamos por el buen camino y lo importante es que el ministerio se ha puesto a manos a la obra y ahora es preciso que no pare.

–¿Ya la dependencia?

–El tema de la dependencia es muy importante. Lo llevamos entre las 35 medidas que Pedro Sánchez anunció. Nuestra intención es reducir, en el mínimo tiempo posible, el 75% de las listas, sobre todo de las personas que más lo necesiten. También es fundamental la educación. Es lo que más iguala a las personas, por lo que pretendemos llegar a un pacto de estado y suprimir la Lomce. La gratuidad y la obligatoriedad de los cero a los tres años es otra las cuestiones. En la universidad y postobligatorio la propuesta es incrementar las becas para todos tengan las mismas oportunidades.

–¿El programa socialista incluye medidas para los emprendedores y autónomos?

–Lo que queremos con los autónomos es asimilarlos con los trabajadores por cuenta ajena, ya que la mayoría son de pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto el trato de un autónomo no debe ser diferente a un trabajador por cuenta ajena.

–¿Qué puede hacer por el Condado, su tierra natal?

–Para el Condado quiero lo mejor del mundo. Una de las medidas centrales es el agricultura y los regadíos. Las dos leyes para el trasvase de agua las hizo el PSOE, una en el 2008 y otra en el 2018. Entre tanto ha gobernado el PP y no ha hecho nada al respecto. Hay que seguir avanzado en lo aprobado y no engañar a los agricultores como ha hecho el PP, por motivos electoralistas, con la modificación el Plan de la Corona Norte de Doñana.

–¿Qué mensaje da a los onubenses que dudan en si ir a votar o no?

–El PSOE es el partido que más y mejor conoce la provincia de Huelva. Nosotros cuando termina las elecciones seguimos visitando la provincia, los municipios y su gente para conocer sus problemas. Nuestro trabajo no se circunscribe a las elecciones y la gente lo percibe y los sabe. Creo que los electores van a ir a votar. A los jóvenes que no pueden renuncia a su derecho a votar. Los electores deben votar en conciencia, en lo que crean conveniente, y hacer que el gobierno que salga sea estable, sensible y progresista. Creo que saldrá un Gobierno de izquierdas.