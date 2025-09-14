Denuncian la "brutal" agresión a una educadora social en un centro de menores de Huelva mientras trabajaba sola de noche

Los hechos se sucedieron la madrugada del viernes al sábado. Tres menores de edad, de nacionalidad española, planearon la sustracción de sus móviles que estaban bajo llave en el despacho, uno de ellos realizó a la educadora un “mata león”, técnica de asfixia por estrangulamiento, dejándola inconsciente, la amenazaron y arrastraron por diferentes puntos de la casa, le sustrajeron las llaves para poder coger sus móviles, que estaban custodiados en el despacho, y poder marcharse del centro la noche del viernes. La trabajadora pudo recobrar la consciencia y empezó a pedir auxilio, pero el joven volvió a dejarla inconsciente mientras los otros dos eran observadores y cómplices de lo que estaba ocurriendo.

Los tres menores se marcharon de la casa y la educadora pudo ponerse en contacto con el director del centro cuando recobró la consciencia, pasó la noche hospitalizada y se encuentra ya en casa, aunque dolorida y en estado de shock por lo ocurrido, según cuenta la delegada de personal de CCOO del centro, Lydian Guerrero. Dos de los menores fueron puestos a disposición judicial y el autor material de los hechos se encuentra fugado.

Tal y como relatan desde CCOO en un comunicado, trabajadores de la provincia de Huelva ya se habían concentrado en varias ocasiones solicitando un aumento de ratios de personal, protocolos y medidas de seguridad y salarios acordes a su responsabilidad. Así como también, el día 3 de julio, presentaron una moción en la Diputación de Huelva en la que se perseguía el respaldo institucional necesario para mejorar las condiciones laborales de este colectivo, la cual, dice el sindicato, fue rechazada por el voto en contra de PP y Vox. "Concretamente la portavoz del PP negó literalmente que se produjeran agresiones en los centros de menores".

Desde el Sindicato Provincial de CCOO vuelven a denunciar que las agresiones en los centros de menores, dicen, "no son casos aislados", e instan a la Junta de Andalucía para que, "de manera urgente e inmediata, aumenten las partidas presupuestarias al objeto de poder dotar de los recursos humanos suficientes, antes de que ocurran nuevas tragedias. Es necesario que haya dos educadores como mínimo en cada turno de trabajo, se implementen protocolos ante casos de agresiones, se dote al personal de medidas de seguridad y se legitime la peligrosidad a la que están expuestos estos trabajadores".

Pues tanto en este caso como en el de Belén Cortes, compañera asesinada en su puesto de trabajo en Badajoz, aseguran, "ambas trabajadoras se encontraban solas en sus turnos de trabajo y tenían unas condiciones de trabajo precarias debido a la privatización de un servicio público y la falta de medios recogidos en los pliegos de estos servicios públicos que están gestionados por empresas privadas".

CCOO reivindica "un modelo de gestión pública y un nuevo Convenio Andaluz que dignifique las condiciones laborales de este sector". Por ello, el sindicato ha anunciado nuevas movilizaciones.