La corporación municipal de Isla Cristina decide unánimemente suspender las fiestas estivales del Carmen

El alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, ha anunciado en el pleno municipal celebrado este jueves en dicha localidad costera que este verano "se suspenden las fiestas del Carmen" dado que "no se podría garantizar la seguridad sanitaria" por la crisis de la COVID-19.

El primer edil isleño ha realizado el anuncio con la lectura de una declaración institucional en la que se señala que, desde el inicio de esta grave crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma, la corporación municipal isleña "ha cerrado filas en cuanto a que todas las medidas y protocolos exigidos por las diferentes administraciones competentes fueran implementadas con otras medidas en la medida en que fuera necesario, siempre encaminadas a la preservación de la salud de nuestros ciudadanos, y por encima de cualquier otro interés".

En este sentido, prosigue, "gracias a esta decisión unánime de la corporación municipal, al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, voluntarios de Protección Civil, al trabajo incansable de los sanitarios y, sobre todo al nivel de cumplimiento de las normas por parte de la ciudadanía, hemos conseguido entre todos ser una de las poblaciones con menor afectación del virus de toda España".

No obstante, añade, no se debe olvidar que la pandemia y sus efectos no han terminado y que se aproximan fechas importantes para Isla Cristina, en las que la ciudadanía y numerosos turistas y visitantes de toda España "se acercan y participan de nuestras fiestas estivales".

Una de ellas son las fiestas del Carmen, que constituyen un evento anual que "cataliza el verano isleño", sobre todo porque, además de ser elemento festivo, sirven como motivo de reunión familiar y se disfruta conjuntamente entre niños y ancianos, tanto en las noches de reunión en las casetas y peñas de amigos, como en actos multitudinarios de gran tradición como la cucaña y otras actividades en la ría, "lo que supone añadir un importante factor de riesgo añadido".

Por todo ello, precisa la declaración, si la preparación de las fiestas del Carmen en un año normal "significa muchos meses de trabajo y medios materiales y humanos para llevarlas a cabo con todas las garantías, en un año tan especial como este es imposible que las condiciones sanitarias puedan garantizarse de manera total y absoluta, sobre todo si se tiene en cuenta que, según las previsiones de los expertos, la posibilidad de un rebrote de la pandemia resulta bastante probable".

Por todo ello, la corporación municipal en el Ayuntamiento de Isla Cristina, con el objeto de "preservar nuestra salud evitando aglomeraciones y concentraciones de público", ha acordado unánimemente suspender dichos festejos.