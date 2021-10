La Guardia Civil destaca la cooperación entre los cuerpos policiales como clave para luchar contra la criminalidad

El calor acompañó un año más a la Guardia Civil en la celebración del Día de su Patrona, un 12 de octubre singular que significaba el reencuentro de la Benemérita con la ciudadanía después de la ausencia obligada tras la pandemia. Así, con todas las medidas de seguridad que marcan las autoridades sanitarias y con un aforo controlado, decenas de familias se arremolinaron con entusiasmo y ganas de elevar sus vítores en la exhibición anual del Cuerpo, celebrada en el recinto acotado de la plaza de La Merced.

Después del tradicional izado de bandera, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Andrés López García, quiso verbalizar la alegría que todos sentían “al tener por fin, la oportunidad de compartir con la ciudadanía el tan esperado Día de la Patrona, también de nuestra patria, después de los tiempos tan convulsos y difíciles vividos por todos”.

López también recordó que “la historia de las instituciones es la de sus símbolos” y la de la Guardia Civil se fundamenta “en nuestra patrona, en nuestro sombrero negro, en nuestra cartilla, en nuestro himno, en nuestra especial manera de entender el servicio a la patria y a los ciudadanos, símbolos que seguirán siendo los pilares en los que se sustenta este antiguo pero robusto edificio”. En este sentido, el coronel añadió que “cada día se le añaden nuevas plataformas para servir más y mejor, y no solo para combatir a la moderna tipología delictiva, si no también para mejorar la vida de los ciudadanos estando donde más se nos necesita”.

Entre estas nuevas “plantas” en las que el cuerpo pretende apoyar la nueva construcción de la Guardia Civil del siglo XXI destacan las unidades especiales de Viogen, “con las que se pretende ofrecer una protección y seguimiento 360 a las mujeres víctimas de esta herida por la que no deja de sangrar nuestra sociedad”, afirmó López. Para el desempeñó de esta tarea, tal y como explicó, la Benemérita va a dedicar con exclusividad 13 equipos distribuidos por toda la provincia, que completarán y reforzarán la actual red de asistencia de los Equipos Mujer Menor, Emume.

La pandemia ha protagonizado el día a día de todos desde marzo de 2020, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva no querido olvidarse de cómo este “enemigo invisible” ha cambiado algunos hábitos de vida. Así, López García trasladó que el aumento de la actividad en internet durante estos meses, “inevitablemente ha originado que suba también la delincuencia en este sector”. Para combatir estos delitos, la Guardia Civil ha creado los Equipos Arroba, “con los que se dará una respuesta contundente, profesional y especializada a las nuevas actividades que utilizan las redes informáticas para cometer las más variadas tipologías delictivas”. Este nuevo departamento forma parte del actual Equipo de Delincuencia Tecnológica, Edite, dentro de las Unidades de Policía Judicial, “y con su puesta en marcha esperamos con todos ellos mejorar la atención y calidad de nuestros servicios al ciudadano”.

Por otro lado, López destacó la importancia de la coordinación con diferentes cuerpos policiales, “sin la que nuestro trabajo diario no podría realizarse”. Como muestra de ello, junto a los agentes de la comandancia onubense estuvieron celebrando a la “pilarica” diversos mandos de los cuerpos de seguridad del vecino Portugal, sin olvidar al Estamento Judicial, a los servicios penitenciarios y vigilancia aduanera, “así como profesionales de la seguridad privada con quienes trabajamos de forma coordinada”.

Especial mención dedicó el comandante a las distintas policías locales de la provincia, “siempre dispuestas y apoyando de forma incondicional la lucha contra la delincuencia, sois herramienta esencial para la seguridad ciudadana, sabéis que contamos con vosotros en todos estos proyectos, y por ello desde aquí quiero expresaros mi gratitud y reconocimiento”. En la misma línea, López recordó “a nuestro hermano, el Cuerpo Nacional de Policía que, aunque en demarcaciones diferentes, su cooperación diaria y conexión en diferentes operativos, son dignos de elogiar”.

Sin duda, esta colaboración entre los cuerpos y fuerzas del seguridad del Estado adquiere un protagonismo especial en la lucha contra tráfico de drogas. En este sentido, el máximo responsable de la comandancia de la Guardia Civil en Huelva recordó que “en esta provincia, a la que miró con ambición el narcotráfico, ya se le ha demostrado que no sale a cuenta, y este año hemos aprehendido más de 90 toneladas de droga llevando aparejado un total de 528 personas detenidas por delitos relacionados con el narcotráfico”. Para ello, -prosiguió el comandante-, “cada día, decenas de agentes de la Guardia Civil ponen en marcha innumerables acciones para que esto no ocurra, para que Huelva no se convierta en un territorio clave de las mafias que además de introducir droga, corrompen todo lo que tocan”.

Asimismo, la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, destacó que “nos preciamos de vivir en una de las provincias más seguras de España. Pudiera parecer que es fácil mantener la tranquilidad en esta tierra, pero no me cansaré de insistir en la dificultad de vigilar y controlar permanentemente todas las comarcas de una provincia de 10.128 kilómetros cuadrados, 82 poblaciones y 120 Kms de costa”. “Son muchos frentes abiertos, muchas zonas que salvaguardar y proteger y por eso os agradezco, por ello, vuestra dedicación diaria para con la seguridad y protección”, añadió.

Parralo también quiso poner en valor desde la labor de los agentes desde el inicio de la pandemia, “no ha sido fácil y habéis conformado un sistema eficaz de seguridad pública junto al Cuerpo Nacional de Policía, a la policía autonómica, y a las policías locales, con quienes trabajasteis con honestidad y convencidos de que todos formabais parte de un gran equipo, donde lo importante eran las personas, su seguridad y su bienestar y por eso todo mi respeto y reconocimiento para el trabajo realizado por cada hombre y mujer de la Guardia Civil”.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, felicitó a los agentes por su buen hacer y a la ciudadanía por su respaldo a la Benemérita. Cruz también quiso reconocer la labor de la Guardia Civil durante estos meses de pandemia “en los que habéis conseguido que no nos sintiéramos solos, nos seguíamos sintiendo seguros, nos seguíamos sintiendo protegidos, y continuamente auxiliados”. Finalmente, el alcalde agradeció a los agentes su colaboración diaria para construir “esa Huelva tolerante e inclusiva a la que todos aspiramos”.

En el acto solemne de ayer 25 mandos y agentes de la Benemérita recibieron las condecoraciones de la Encomienda de la orden militar de San Hermenegildo, la Cruz de Plata de la orden del mérito de la Guardia Civil y la Cruz del mérito de la Guardia Civil por servicios extraordinarios.

Por otro lado, la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco les fue impuesta a diferentes personalidades ajenas al cuerpo como fueron el magistrado de la Audiencia Provincial de Huelva, el recientemente jubilado Francisco José Martín Mazueco; el comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Alejandro Rodríguez; el director del centro penitenciario de Huelva, Raúl Barba Duran; el personal del Cuerpo Nacional de Policía, así como a las Policía Locales de Huelva, La Palma del Condado, Paterna del Campo e Isla Cristina.

Bajo la bandera de España que ondeaba en el mástil de la plaza de la Merced se hizo entrega, además, de las menciones honoríficas que tuvieron como destinatarios a Rafael Palmero Romero y Luis Marín Reyes, “personal civil que ha mostrado una constante colaboración con la Guardia Civil”.

Como muestra de alta consideración y reconocimiento público a los guardias civiles veteranos, que fueron ejemplo de servicio y dedicación profesional, se le hizo entrega de un obsequio al Brigada Saturi Martín, así como de un ramo de flores a su esposa, María Marín Larios.

Llegó entonces la hora de hacer memoria, de recordar a las personas caídas en acto de servicio. Dos guardias portaron una corona mientras sonaba el himno La muerte no es el final e hicieron entrega de ella a Romero y Parralo, encargados de depositarla ante un monolito.

Los asistentes entonaron el himno de la Guardia Civil y agitaron sus banderas cuando sonó el himno nacional. Como colofón a la jornada, las distintas unidades de la Guardia Civil de la comandancia onubense desfilaron por los alrededores de la catedral capitalina, aclamadas por los asistentes, muchos de ellos niños estupefactos ante el despliegue de medios de la Benemérita.