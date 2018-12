Un stradivarius para disfrutar

Esa música de la democracia , que no es más que la libertad y la sana convivencia, busca ahora su espacio, en tiempos convulsos para los que esta efeméride ha llegado casi al rescate. Para recordar, dijo ayer Terán, que aunque tenemos democracia y libertades, no se puede pensar que “ya no hay nada que hacer porque ya está todo hecho”. Para tenerla en cuenta como ejemplo, apuntó la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo , para “retormar el diálogo entre las diferentes fuerzas y que se produzca un gran acuerdo que se plasme en la reforma de nuestra Constitución”.

El reconocimiento al compromiso, también en Huelva

El Premio Martín Alonso Pinzón nació en 2010 en Huelva, como reconocimiento a los valores constitucionales de personas y entidades, coincidiendo con la celebración del Día de la Constitución, el 6 de diciembre. La iniciativa fue de la Subdelegación del Gobierno, a cuyo mando estaba entonces el socialista Manuel Bago. En las nueve ediciones celebradas desde ese año, el periodista Rafael Terán es la cuarta persona que lo recibe, tras el ex alcalde de Huelva y presidente del Parlamento andaluz, José Antonio Marín Rite, primer premiado, en 2010; la ex alcaldesa de Palos de la Frontera y senadora, Pilar Pulgar, distinguida en 2012; y el ex gobernador civil de Huelva y ex ministro, Jesús Posada, quien lo recogió en 2013. Además, el premio ha reconocido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (2011), la Seguridad Social (2014), la Administración de Justicia (2015), la corporación pública RTVE (2016), y la Unidad Militar de Emergencias (UME), el año pasado.