Más de 40.000 personas tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33% en Huelva

El Langui señala que "la compasión no aporta, al revés"

El cantante y actor Juan Manuel Montilla El Langui dio la conferencia inaugural Actitud para superarse y transmitió a los asistentes aquellos aspectos, valores en inquietudes que le ayudaron a nivel profesional y personal a lo largo de su vida. “Estamos en una sociedad individualista y eso no favorece en nada”.

El Langui habló del empoderamiento y de lo importante que es la inclusión laboral y social, “tendemos mucho a cerrar el corro, a no abrirlo. Está muy bien querer conseguir tus sueños, sentirte válido, cumplir tus metas, pero también es importante intentar hacer que se sienta válido el del enfrente”.

Resaltó que este foro da visibilidad, “y eso es importante, necesitamos visibilidad, porque tenemos mucho que aportar en esta sociedad”.

Para Montilla, “la pena es una lacra, la compasión no aporta, al revés, no todo el mundo tiene la capacidad de digerir esa compasión y transformarla, yo lo conseguí. Recordó que su “edad más complicada” fue de los 15 a los 20 años, “ahí surgen muchos problemas como adolescente, intentas tapar el complejo que tienes". Indicó que "aprendí a digerirlo, yo estaba muy metido en mi sueño, en querer hacer canciones, en liderar mi grupo, en dar a conocer lo que yo era capaz de hacer, pero hay otra gente que no, y la compasión le hace meterse en su casa y no querer salir más”.