Las conferencias del Consejo Social de la UHU comienzan con un recorrido por los símbolos de Andalucía

El Consejo Social de la Universidad de Huelva ha comenzado su ciclo de conferencias con la titulada Simbología de la Identidad Andaluza que ha corrido a cargo del presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural de la FEMP, consejero del Consejo Social y alcalde de La Palma del Condado, Manuel García Félix.

Durante su presentación en la Facultad de Humanidades, la secretaria del Consejo Social de la Onubense, Teresa Herrera Vidarte, ha agradecido a García Félix la disposición para iniciar este ciclo de conferencias recogido en el plan de actuaciones del Consejo Social. “Es para nosotros muy importante iniciarla en una efeméride tan importante, como es el Día de Andalucía, y con un conferenciante de primera como es el presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural de la FEMP y consejero nuestro, cumpliendo así el espacio común de la transferencia del conocimiento entre la Universidad y la sociedad”.

El conferenciante Manuel García Félix ha dividido su exposición en tres partes, en la que la historia, los símbolos y la glosa a Huelva han sido el hilo conductor. El consejero ha explicado que “el honor es mío por poder expresar mis sentimientos por Andalucía y ofrecer un recorrido histórico y territorial que nos ha llevado a un estatuto autonómico y gozar de un estado de derecho y libertades, porque estamos hablando de algo que nos identifica como pueblo que son los símbolos, como son el himno, la bandera, el escudo y el lema”.

García Félix ha añadido que “es un recorrido histórico en el que ha habido muchos hitos que han condicionado ese sentimiento andaluz que hoy poseemos. Eso es una identificación a la que además, ahora, se le une el sentimiento de pertenecer a una región que tiene el régimen de derecho y libertades que ha sido gracias al trabajo, esfuerzo y al sudor de mucha gente que incluso muchos no pudieron disfrutar de lo que hoy es Andalucía. Es un homenaje también a esas instituciones, símbolos y, sobre todo, a esas personas que trabajaron en pro de Andalucía para que vivamos como hoy vivimos”.

La presentación ha corrido a cargo del director del Centro de Estudios Andaluces, Tristán Pertíñez Blasco, que ha agradecido la confianza depositada en él y ha expuesto que “en el Museo de la Autonomía se custodian los símbolos originales de Andalucía: la bandera y el escudo, de los que nos hablará Manuel García Félix”. En este sentido, Pertíñez ha explicado que “nuestros símbolos representan un paseo por nuestra historia: el escudo, el origen de nuestra cultura greco-romana; la bandera, recuerdos del pasado andalusí, y el himno, se asienta sobre nuestra cultura cristiana”.

El acto ha tenido lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Humanidades donde su decana Nuria de la O Vidal Teruel. ha agradecido al Consejo Social la elección como ‘casa’ para el inicio de estas conferencias. La decana ha expuesto que “esta unión y espacio abierto entre nuestra facultad y el Consejo Social permite que se visibilice el compromiso de vocación de servicio público que tiene el centro para la sociedad en su conjunto”.

Entre el público se encontraban personalidades como la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda; los delegados territoriales de Cultura y Salud, José Manuel Correa y Manuela Caro, respectivamente; alcaldes de la provincia como Juan Manuel González (Lepe), Mario Peña (Calañas), entre otros; el presidente del Consejo de Hermandades de Huelva, Antonio González; el ex rector de la Onubense, Francisco José Martínez; el ex alcalde Pedro Rodríguez y subdelegado del Gobierno, Enrique Pérez Vigueras; consejeros del Consejo Social como Manuel Rubio, Susana Duque, Joaquín Lucena, Adelaida Mellado; además de personalidades académicas como el equipo decanal de la Facultad de Humanidades; el gerente de la Onubense, Manuel Pavón; la vicerrectora Isabel Rodríguez; la directora del centro de investigación COIDESO, Carmen Fonseca, etc.

Tal y como muestra la idiosincrasia del Consejo Social de la Universidad de Huelva, este impulsará cuantas actividades favorezcan las relaciones entre la Universidad y su entorno, fomentando que la sociedad onubense conozca mejor su Universidad y, por tanto, pueda valorar mejor su nivel de excelencia. De ahí, entre otras razones, que haya iniciado con García Félix este ciclo de conferencias en el que tratar temas de interés para la sociedad onubense y la comunidad universitaria.