Un conductor se salta las indicaciones de la Policía y atropella a un corredor de la media maratón de Huelva

Gran susto el que se han llevado algunos corredores este domingo durante el transcurso de la media maratón Ciudad de Huelva que se disputaba a las 10:00 de la mañana.

Según confirman desde el Ayuntamiento de Huelva a este periódico, un conductor cuyo coche estaba aparcado, salió del estacionamiento en una de las calles cortadas al tráfico por la carrera. A pesar de que un agente de la Policía Local que se encontraba vigilando la zona le dio el alto en uno de los puntos de tráfico (en concreto en la Avenida Diego Morón), el conductor hizo caso omiso.

Al no respertar las indicaciones de la Policía ni la señalización establecida, irrumpió en el recorrido y atropelló a uno de los corredores causándole heridas que, aseguran desde el consistorio, "no revisten gravedad".

El conductor está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial por el equipo de atestados.