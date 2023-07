Seis conductas inteligentes para salir del verano más feliz

Busca el lado bueno de las cosas. Y no me digas que tú ves lo negativo porque eres realista. Sé, entonces, realistamente optimista. Porque la negatividad te mete en un círculo vicioso del que cuesta salir, por culpa de esa habilidad tan entrenada para ver todo lo malo que pasa o puede pasar. Y no digo que dejes de ser consciente de los contratiempos, sólo procura entrenar la habilidad de encontrar lo positivo igual de bien que tienes la de encontrar lo negativo. Así que, no te acuestes ningún día sin buscar al menos tres hechos de la jornada que fueron estupendos. El objetivo será llevar esta conducta a hábito. Y si ya creas esta costumbre en familia, sobre todo con los niños y las niñas de casa, verás los resultados muy pronto.