Condenado a 61 años de cárcel el entrenador de fútbol infantil de Huelva por abusar sexualmente de menores: 31 delitos entre agresiones y abusos

La Audiencia de Huelva ha condenado a 60 años y nueve meses de prisión a un entrenador de fútbol infantil de Huelva, en prisión desde el 11 de enero de 2023, por abusar de 21 menores de edad aprovechando su situación de superioridad y la especial vulnerabilidad de sus víctimas.

La sentencia de conformidad considera a esta persona responsable de 31 delitos: cinco de agresión sexual a menor de 16 años, catorce de abuso sexual continuado a menor de 16 años, cinco de agresiones sexuales, cuatro de abuso sexual y dos de abuso sexual a mayor de 16 años y uno de abuso concurriendo en el caso las atenuantes de reparación del daño y confesión tardía.

Por ellos se le ha impuesto penas que van desde los seis a los tres años y nueve meses y órdenes de alejamiento a menos de 200 metros y comunicación por las víctimas durante cinco años en el caso de 20 de las víctimas, elevando ese tiempo a diez años para la restante. Igualmente, deberá cumplir períodos de libertad vigilada de cinco años una vez cumplida la condena de prisión y se le inhabilita para la profesión retribuida o no de entrenador o monitor de actividades deportivas de menores de edad por el tiempo de las respectivas condenas. El máximo de cumplimiento efectivo de la condena no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido y se le computa el tiempo que ya ha pasado en prisión por estos hechos.

Accedía a los vestuarios y duchas, y buscaba que se desvistieran en su presencia

Se considera probado que este hombre fue, desde 2017 a 2022, entrenador en distintas categorías de un club de fútbol base femenino de Huelva. En dicho período, aprovechándose de la autoridad y superioridad que le confería el hecho de ser entrenador de menores de edad y en un contexto donde accedía de forma cotidiana a los vestuarios y duchas de ellas, les propinaba, de forma habitual, "cachetazos en el culo, cosquillas y abrazos" y les hacía "frecuentes comentarios sobre su aspecto físico, actuando en todo caso con ánimo libidinoso y sin el consentimiento de las menores".

A algunas de ellas llegó a tocarle los genitales y a darle besos en distintas partes del cuerpo, tras obligarlas a despojarse de la ropa interior para darles "masajes" necesarios, según les decía, para recuperarse de molestias. También bajo diversas excusas, accedía a los vestuarios y duchas para observar a las jugadoras y les regalaba ropa buscando que se desvistieran en su presencia.

El 11 de enero de 2023, tras haberse presentado la primera denuncia de las víctimas, la Policía Nacional registró un despacho utilizado por el procesado, interviniéndose varias bragas -algunas de las víctimas-, dos cuchillas de afeitar, una crema de la marca Calmatel y dos cajas de cartón con prendas de ropa interior femenina sin usar.