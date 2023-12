La comunidad ucraniana agradece la ayuda de Huelva y anuncia la constitución de una asociación

La comunidad ucraniana en Huelva ha agradecido a los onubenses el apoyo recibido durante este tiempo desde que comenzara la guerra en Ucrania. Además, no se han dejado de realizar actividades, como una comida solidaria el pasado noviembre entre ciudadanos de ambos países, un mercadillo por parte del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) La Marisma e incluso se está constituyendo una asociación humanitaria y cultural para "seguir ayudando".

Oleksandra Yavorska, una ucraniana que lleva 17 años viviendo en Huelva y que desde el primer día se ofreció como voluntaria para las campañas y recogida de material que se han ido realizado y canalizando a través de la parroquia de los Santos Cirilio y Metodio de la capital, ha señalado que las personas de Huelva "no han dejado de ayudarnos" desde que comenzó la invasión a Ucrania en febrero de 2022.

Además, tampoco han dejado de realizarse diferentes actividades para ayudar al pueblo ucraniano. Así, la voluntaria ha explicado que el 19 de noviembre se organizó una comida entre la comunidad ucraniana y onubense, además de Cruz Roja, en la propia parroquia. A ella acudieron alrededor de 40 personas, en la que degustaron platos típicos de aquel país. "Fue un día muy especial para nosotros, porque estamos muy agradecidos a la gente de Huelva porque todas las semanas y meses alguien se acuerda de que existimos y siempre echan una mano. Además, quisimos mostrar un poco de nuestra cultura", ha comentado.

En este punto, Yavorska ha recordado que el anterior párroco de la iglesia de los Santos Cirilo y Metodio de Huelva capital, Dmytro Savchuk, quien falleció este año, "siempre tenía la puerta abierta", y en las oraciones "incluía las bendiciones para la comunidad española" y esta parroquia "se convirtió en un punto de encuentro". Una de las personas que asistió a este encuentro fue Lucía Vizcaya, que, debido a su profesión, ha estado muy vinculada a colectivos de inmigrantes, pero en especial, a la comunidad ucraniana.

"La verdad que estuvo muy bien, porque no esperaban que fuéramos tantas personas. Fue una mesa larguísima donde nos pusieron unas cosas deliciosas porque ellas hacen una comida y unos dulces exquisitos. Así que pasamos un rato muy bueno con todos", ha relatado. Debido a su vinculación con este pueblo, cuando empezó la guerra, Vizcaya realizó una colecta y se la llevó al párroco. "Cada vez que me llaman estoy ahí porque la verdad que es un colectivo fantástico", ha reseñador. "Gracias al párroco está la iglesia y gracias a él hay la colaboración que hay entre todos los ucranianos. Y la verdad que aquello fue impresionante. Bueno, yo les di la colecta que había hecho, pero casi no pude hablar con él porque a mí se me hizo un nudo de ver lo que estaba allí. Todo el mundo trabajando, todo el mundo callado, cada uno haciendo su labor. La verdad es que son estupendos", ha explicado.

Iniciativas y asociación

Por otra parte, Yavorska también ha agradecido todas aquellas iniciativas que se han realizado en apoyo al pueblo ucraciano. Entre ellas, ha destacado el mercadillo que llevó a cabo el IES La Marisma de Huelva capital, durante el Día de la Paz, en enero, y que se realizó a favor de Ucrania, en la que, además, se realizaron diferentes talleres y la propia Yavorska ofreció una charla sobre la situación de Ucrania. "Estamos muy agradecidos con el equipo que ha hecho posible esta iniciativa, porque pasamos un momento inolvidable con ellos", ha subrayado.

Por otro lado, los voluntarios han ido desarrollando otras iniciativas como conciertos solidarios, "con la ayuda de un compatriota" y también pusieron en marcha un mercadillo solidario con el que se recaudó fondos para la compra de materiales para los militares. No obstante, para poder seguir con las tareas de ayuda, la comunidad ucraniana ha presentado la documentación para constituir una asociación humanitaria, social y cultural con la que "tener más posibilidades de contactar con el pueblo onubense y español", toda vez que "seguir recaudando fondos para ayudar al país".

"Todo esto es un proyecto de organización, ya que queremos seguir llamando la atención de todos los españoles a que participen y que se unan a la ayuda, porque esta está siendo una guerra de desgaste, y todo lo que hacemos es poco", ha subrayado. En este sentido, habla de que tienen en mente diferentes acciones, entre ellas traer de Ucrania a distintos artistas para realizar conciertos benéficos, además de organizar un festival entre cantantes ucranianos y onubenses, así como un mercadillo entre ambas regiones. Además, otra idea es organizar una manifestación por el segundo aniversario de la invasión, que será en febrero, como una exposición de fotos con imágenes de Ucrania.

En cuanto a la situación actual en Ucrania, la voluntaria ha asegurado que para la ayuda a los refugiados, entre todos se organizan y contactan con ellos para preguntarles por "sus necesidades". Por ello, piden colaboración a los ciudadanos porque ellos no tienen "posibilidades", de ahí que se presentaran como voluntarios. Así, ha agradecido "especialmente" a Cruz Roja y al pueblo de Huelva que "sigan ayudando".