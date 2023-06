Cómo comunicarte en las redes sociales para dejar una huella emocionalmente inteligente

La comunicación interpersonal ha cambiado radicalmente en los últimos años. Ha sido gracias o por culpa de las redes sociales, que muy claro no están todavía esos matices. De hecho, hay muchas voces a nivel mundial advirtiendo del problema grave que suponen las nuevas formas de comunicarnos para la salud mental, la tolerancia o la calidad de las relaciones interpersonales. Hoy me detengo a reflexionar contigo qué sí parece útil y qué no lo es si quieres cuidar, con inteligencia emocional, tu comunicación en esos enormes patios de vecinos que son las redes sociales.

Mi generación, esa que vivió la adolescencia escribiendo y recibiendo larguísimas cartas manuscritas de las inolvidables amistades de verano, ha aprendido a interactuar en internet con un mucho de intuición y, sobre todo, por prueba y error. Pero las generaciones nativas digitales tampoco es que estén teniendo muchas más referencias. ¿Eres consciente tú de la huella que dejas con tu comunicación en las redes?

Además, por cómo funcionan los nuevos canales, hay poca opción a la rectificación o al arrepentimiento. Sin embargo, llegamos a hacer escribir cosas que no diríamos en persona, amparándonos en una sensación ficticia de lejanía. Pero un comentario vacío lanzado sin más objeto que ofender, una publicación escrita sin pensar o desde el calentón de un enfado, o una foto espontánea en momentos donde no tenemos nuestro juicio equilibrado (que cada cual entienda como prefiera), puede afectar bastante a nuestra imagen. Eso como mínimo.

Algunas sugerencias desde tu inteligencia emocional

Cuando vayas a escribir, sobre todo para comentar las publicaciones de otras personas, te va a ayudar pensar antes dos cosas: ¿estoy aportando valor con mi comentario?, ¿Cómo me sentiría comentándole esto cara a cara? Si la primera respuesta es no y la segunda no te convence, valora si puedes escribirlo de otra manera o, simplemente, no decir nada. Aprende a diferenciar tres tipos de comentarios: los constructivos, los vacíos y los destructivos. Identifícalos bien para reaccionar de forma proporcionada si te los hacen a ti, y para evitar hacer los dos últimos si eres tú quien comenta. Y otra cosa importante, si vas a comentar: asegúrate de haber leído la publicación completa, para entender bien lo que cuentan y evitar ser demasiado generalista o salir por peteneras. Lo primero no te destaca, y lo segundo te destaca mal. No te dejes llevar por la instantaneidad de la comunicación digital, sobre todo contestando las críticas, porque sí, hay que contestarlas, pero no tiene que ser inmediatamente. La comunicación escrita no transmite emociones, así que no escribas de forma ambigua o dando por hecho la comprensión de lo que quieres decir. Mejor construye mensajes claros y, sobre todo, usa los signos de puntuación. Apóyate también en los emoticonos, y en todo lo que te ayude a transmitir la actitud y el estado emocional con los que estás escribiendo. Menciona a las personas, escribe sus nombres, y haz preguntas interesantes. Eso funciona igual de bien dentro y fuera del universo digital. No insultes, ni siquiera para responder a un insulto. Hay muchísimas formas de ofender que no incluyen palabras malsonantes. Seguro que te has dado cuenta, pero fíjate que los exabruptos ‘suenan’ mucho peor por escrito. Y tampoco te pases halagando, porque ocurre lo mismo. Se nota más, sobre todo, cuando no son sinceros y quizás consigas el efecto contrario.

Son sólo algunas consideraciones que, si te fijas, están extraídas y adaptadas de la buena comunicación presencial, pero también del sentido común. Aun así, no está de más no olvidarlas cuando queremos cuidar nuestra marca personal y nos comunicamos desde detrás de la trinchera de un teclado o una pantalla.