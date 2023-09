Un “compromiso” con Huelva y Andalucía

Comienza “una nueva singladura” para la Universidad de Huelva, un nuevo curso “en el que depositamos ya, casi como en una liturgia reiterada, nuestras mejores ilusiones”. Así arrancó el discurso que la rectora de la UHU, María Antonia Peña, pronunció en el acto de apertura del curso universitario 2023-2024, un nuevo ciclo en el que “reavivar el espíritu universitario en el que nos reconocemos y que infunde a la comunidad de la Universidad de Huelva una forma especial de ser y de sentir” en “un campus habitado, pletórico de juventud, repleto de proyectos individuales y colectivos, de entusiasmo…”, una “sensación irrepetible”, explicó la rectora, que se debe convertir “en una fuente de energía insustituible para recorrer el camino que ahora se inicia”.

El curso 2023-2024 se abre como “una etapa verdaderamente transformadora” en la que “el trabajo constante y la cooperación nos permitan avanzar, crecer y mejorar, llevando nuestra institución a ese lugar de excelencia y prestigio que le corresponde”. Para ello, “será necesario encarar un futuro lleno de cambios” para adaptarse a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que “nos alienta a poner en marcha una reforma de estatutos que debemos asumir (…) como una excepcional ocasión para, de forma consensuada entre todos los colectivos que integran nuestra Universidad, contribuir a su modernización”, a la agilización y flexibilización de la UHU “y a la incorporación de nuevos instrumentos que nos posibiliten potenciarla”. El primer paso en este proceso, aseguró Peña, será la renovación del Claustro, y “continuará con la apertura de una fase de discusión y reflexión que debe conducirnos a un horizonte irrenunciable: la elaboración de los mejores estatutos posibles para la Universidad de Huelva” centrados en el “avance” y el cambio “buscando siempre las fórmulas más eficaces para mejorar el servicio público que prestamos y para alcanzar la estabilidad y el crecimiento de la Universidad. La LOSU marca también “una senda determinante en lo que a la estabilización de las plantillas se refiere”. En esto “ya estamos trabajando de forma específica”, articulando los procesos necesarios “para la reconversión de nuestro profesorado asociado y para garantizar la dotación de plazas de Ayudante Doctor que permitan reducir la temporalidad de la plantilla, del mismo modo que actuando sobre el diseño de nuestra dotación de Personal Técnico, de Gestión, de Administración y de Servicios”, contando “con el concurso de los trabajadores y trabajadoras y su legítima representación”. No obstante, la rectora recordó que la adaptación a la nueva Ley “requerirá también de una dotación financiera suficiente y que llegue en cada fase en el momento adecuado”. Una primera estimación económica “nos indica que la Universidad de Huelva requerirá en los próximos años de, aproximadamente, unos 9,5 millones de euros para culminar el proceso” al que “se allegarán todos los fondos posibles de nuestro propio presupuesto” y los que se deriven de las gestiones que el Ministerio de Universidades está realizando “para cumplir con el objetivo de que las universidades españolas alcancen una financiación equivalente al 1% del PIB”.

La Ley obligará además, recordó la rectora, “a revisar nuestro Plan de Ordenación Docente” para adaptarlo a los nuevos mínimos y, a la vez, “buscar esa combinación alquímica con la que podamos dotar de eficiencia a nuestra plantilla, reconocer los esfuerzos extraordinarios y estratégicos que realiza el personal docente e investigador y cumplir con los estándares de armonización” que tiene previsto fijar el nuevo Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de Andalucía, aprobado esta misma semana. Será “sin duda un año de muchas reuniones, en las que pondremos a prueba, como comunidad universitaria, nuestra capacidad para alcanzar acuerdos y para sacrificar el interés particular en aras del bien colectivo de la institución”. Será “como digo, un curso transformador” marcado también por la puesta en marcha de las nuevas instalaciones: “Pronto inauguraremos el edificio Hedy Lamarr, que durante largos años ha visto interrumpida su finalización y en el que se alojarán nuestro Centro de Proceso de Datos y nuestro Servicio de Informática y Comunicaciones, dos de los núcleos más importantes de la Universidad”, a lo que se suma “la buena marcha de las obras de la Residencia Universitaria”, que “nos hace augurar que en primavera dispondremos ya de un servicio imprescindible y decisivo para la Universidad de Huelva”, destinado a proporcionar “a todo nuestro estudiantado externo (casi dos terceras partes del total) y al profesorado visitante un alojamiento moderno, funcional e innovador”. La inauguración de la Residencia Universitaria “marcará, sin duda, un antes y un después en la vida del Campus de El Carmen y será un hito en el proyecto de ‘Huelva, ciudad universitaria’, que venimos desarrollando desde hace unos años.

La Residencia Universitaria, además, “nos empuja a generar también para los meses de verano una actividad complementaria que siga dando dinamismo a nuestro Campus de El Carmen”. En este sentido “hay que insuflar vitalidad a esos cursos de verano que hemos recuperado este año” con una experiencia piloto “sumamente exitosa”, la Summer School, que va ya por su quinta edición, o los campamentos formativos para estudiantes de secundaria y formación profesional, que “son un ejemplo de este tipo de actividades, que, situadas entre el Lifelong Learning y la extensión universitaria, tienen que ayudarnos a seguir ampliando nuestra oferta de forma abierta a toda la ciudadanía y a mejorar la conexión con nuestro futuro estudiantado”. “Ya ven”, adelantó María Antonia Peña, que “será un curso de mucho trabajo”. En estos momentos “la memoria de verificación del Plan de Estudios de Medicina se encuentra ya en información pública, pendiente de su próxima aprobación por el Consejo de Gobierno para iniciar su tramitación administrativa en las agencias de calidad”. Han sido “casi 12 meses de arduo trabajo que cabe agradecer no solamente a los responsables de ordenación académica, profesorado, calidad e infraestructuras de nuestro equipo de gobierno, sino también a las personas que, representando a la Facultad de Enfermería, a nuestro profesorado médico y de las áreas de conocimiento implicadas, al SAS y al Colegio de Médicos, han hecho posible la elaboración de un plan con altos estándares de calidad”. De esta forma, “la Universidad de Huelva irrumpirá el año que viene en el ámbito de los estudios de Medicina” aplicando “las metodologías de enseñanza y aprendizaje más innovadoras, que se inspiran en la Harvard Medical School, fomentando un estilo docente integrador, basado en el trabajo del profesorado con grupos pequeños y en una importante carga de contenidos prácticos” que, casi desde el principio, “propiciarán la inmersión del estudiantado en la experiencia hospitalaria”. Igualmente, anunció la rectora, “se incorporarán a la enseñanza de Medicina y Enfermería herramientas digitales de última generación”, como las mesas de disección y estudio del cuerpo humano diseñadas en Silicon Valley. Se está trabajando ya en la preparación de las infraestructuras necesarias “para que la Universidad de Huelva, la provincia de Huelva, no solo tenga sus propios estudios de Medicina, sino para que estos arranquen en la vanguardia de la innovación y la calidad”, como la dotación en el edificio de la Facultad de Enfermería de un Centro de Simulación Clínica Avanzada.

El nuevo decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, que ha entrado en vigor el pasado mes de junio, “nos anima a reflexionar sobre las titulaciones que interesarán en el futuro a la Universidad de Huelva y, por lo tanto, también a la sociedad de nuestra provincia”, titulaciones “que deben singularizarnos y distinguirnos para ir complementando progresivamente, con una mayor especialización, nuestro carácter de Universidad generalista y que deben ir acercándonos, cada vez más, al mundo de la investigación, la innovación y la transferencia del conocimiento, encajando con las necesidades de nuestra sociedad y con los parámetros de demanda y empleabilidad que preocupan a nuestra ciudadanía más joven”. También en este proceso “deberemos ejercitar nuestras capacidades para el consenso”. La implantación de la titulación de Medicina, que comenzará el curso que viene después de haber sido aprobada catorce años atrás, “no debe ser entendida en ningún caso como el final de una etapa, sino como el comienzo” de un período “en el que la Universidad de Huelva, habiendo dejado atrás sus deudas, sus conflictos, su precariedad económica y sus complejos, afronte con seguridad e ilusión un crecimiento sostenido”. La rectora cree que “debemos redoblar nuestros esfuerzos en el ámbito de la investigación”, manteniendo “con firmeza” una estrategia de retención y captación de talento para la que se hace necesario “mejorar la obtención de fondos externos, tanto nacionales como europeos” y “activar una cultura de la investigación de excelencia, dotarla adecuadamente y darla a conocer”. Esta política transformadora “servirá, además, para aumentar exponencialmente nuestra capacidad de ofrecer prosperidad y desarrollo a la provincia de Huelva y a sus gentes”, aunque “lo hacemos ya, pero queremos hacerlo más y mejor”. La rectora recordó que Universidad de Huelva contribuye con un 1,2% al PIB provincial y con el 1,3% al total de su población ocupada, según el Estudio del impacto económico del Sistema de Universidades Públicas Españolas (SUPE), unos porcentajes que “superan la media nacional cuando se ponen en relación con la financiación recibida, el número de estudiantes y los puestos de trabajo de la institución”.

La incorporación de la Universidad de Huelva a la alianza europea Pioneer, liderada por la Universidad Gustav Eiffel de Francia y en la que participan otras siete prestigiosas universidades europeas de Portugal, Holanda, Finlandia, Italia, República Checa, Rumanía, Suiza y Alemania, “redundará en un mejor posicionamiento internacional de nuestra institución y constituirá un aporte excepcional para que la ‘marca Huelva’ se revalorice en todo el mundo y especialmente en el continente europeo”. Esta alianza focaliza su interés académico e investigador en las ciudades inclusivas y sostenibles, “adoptando en su conjunto un estrecho compromiso con el entorno que la Universidad de Huelva suscribe plenamente. Queremos que la Universidad de Huelva crezca y se ramifique, que su copa frondosa se eleve todo lo posible en su ecosistema, pero también que sus raíces se hundan fructíferamente en el territorio. Al territorio nos debemos y para su progreso trabajamos”. La Universidad de Huelva, “abierta, feliz, esperanzada”, quiere aprovechar este día en el que inaugura su curso “para volver a ponerse a disposición de la ciudadanía onubense con el ánimo de ayudarla en sus afanes diarios y en la resolución de sus problemas más acuciantes” ofreciendo “conocimiento científico, especializado y crítico, fundamentado en la libertad de la investigación, la independencia y el valor de la experiencia”.

La rectora no dejó pasar la oportunidad de “exigir una correcta financiación” para la Universidad, recordando que “sus penurias se remontan casi a sus orígenes” y que “también desde entonces vienen los enormes esfuerzos de su gente para seguir ofreciendo un servicio público de calidad a pesar de la permanente insuficiencia financiera”. “Merecemos que el nuevo modelo de financiación nos haga justicia, que dé a nuestra suficiencia financiera los mismos estándares de calidad que tienen otras universidades andaluzas y que nos compense por los daños sufridos como consecuencia del modelo anterior. Merecemos que el modelo de financiación nos acompañe en muchos de los retos que hoy he señalado” y también “que se cumpla con los incrementos retributivos y los complementos comprometidos para nuestra plantilla”. A cambio, prometió María Antonia Peña, “la Universidad de Huelva responderá, como viene haciendo, con el uso escrupuloso de los recursos, la lógica rendición de cuentas y un indeleble compromiso con el Sistema Universitario Público Andaluz”, extensible “a nuestra provincia y a nuestra comunidad autónoma” porque “al fin y al cabo, es un servicio público el que ofrecemos y todo lo que trabajamos, todo a lo que aspiramos, es para andar el camino de hacer del mundo un sitio más justo, más ancho, en el que todos quepan”. “Ese, y no otro, es nuestro camino”, concluyó.