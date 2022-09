Los comerciantes de Huelva celebran que el alumbrado navideño esté asegurado en el Black Friday

"No tenía ningún sentido", respira aliviado Antonio Gemio, presidente de Huelva Comercio. La decisión de la Junta de Andalucía de dar marcha atrás en su intención de limitar el alumbrado navideño dentro del programa de ahorro energético genera "mucho alivio" entre los responsables del pequeño comercio onubense. La decisión inicial que fijaba el decreto de la administración estipulaba que no se podrían encender las luces antes del 8 de diciembre. La decisión suponía privar a los establecimientos del tirón inicial del Black Friday, fecha en la que está previsto que se encienda la decoración en Huelva. Perder ese fin de semana suponía "renunciar al 45% de las ventas de un sector que viene muy castigado, muy machado tras la pandemia y que con esto nos iban a hacer mucho daño".

Gemio no entiende "por qué no se reúnen primero con nuestras asociaciones y entre todos buscamos soluciones". En el caso onubense, Huelva Comercio agradece "el respaldo del Ayuntamiento y el alcalde, quien me dijo al conocer la noticia del decreto de la Junta que estuviese tranquilo porque el Ayuntamiento iba a tirar para adelante con su plan para apoyar a los comerciantes".

Gemio ha apuntado que las ventas de estos comercios "se focalizan mucho en las navidades" y es cuando "hay un alto porcentaje de las mismas". A este respecto, ha reseñado que el Black Friday es "un día de ventas muy importante" para los pequeños comercios de la capital "porque vienen hasta vecinos del cinturón metropolitano a ver la inauguración de ese alumbrado", toda vez que ha apuntado que este día supone "sobre el 45 por ciento de las ventas totales" de las fechas navideñas, ya que "no se limita solo a ese día, sino al fin de semana e incluso a la semana".

Ha lamentado que "está llegando un punto en el que no es rentable mantener un comercio abierto" y ha apuntado que las grandes superficies "sí tienen la posibilidad de decorar e iluminar sus instalaciones", al tratarse de empresas "con más capacidad", mientras que las pymes "llega un momento en el que no pueden competir".