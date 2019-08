Con un saludo al público y guitarra en mano comenzó con Nos hace falta valor. Un valor que a Marta Soto le sobró. Su voz retumbó, el inicio fue claro y su verdad cantó sobre un escenario en el que brilló con luz propia. No contuvo la alegría de estar en casa y con cierto temblor deseó sus buenas noches a Huelva, a la que se mostró ilusionada por el recibimiento y a la que dijo que, hasta hace poco, ella era aquella espectadora. Qué curiosidad puso el momento más emotivo para la artista, a la que no le faltó interacción con su ciudad, cariño y música, mucha música.

Sus acordes aportaron intimidad y su voz dulce cautivó al público en las Fiestas Colombinas. Marta Soto pisó fuerte sobre Mapas de Música, espacio en el que confesó tener muchas ganas de cantar. Hace unos años, la artista de Punta Umbría ofrecía conciertos en pequeñas salas de la provincia con su guitarra y prácticamente sola. Ahora, con 22 años y una fuerza imparable, la onubense regresa con su álbum Míranos y acompañada por una banda. Una banda con la que, por cierto, se combinó en todo momento para ofrecer ocasiones de alegría y también emotivas, en las que las versiones acústicas predominaron. Este aire y esta mezcla tan especial entre el pop y sus melodías más andaluzas hicieron las delicias para un público que no se olvidó de mostrarle a Marta su cariño.

Palmas, algún que otro baile y el tarareo de las canciones de la puntaumbrieña estuvieron presentes frente a Mapas de Música, que se convirtió sin lugar a dudas en uno de los momentos más claves de la noche gracias a canciones como Por si regresas, Qué curiosidad o Miénteme, todas nuevas. Además, la joven tuvo espacio para sus temas más antiguos y los que la han hecho conocida, como Ya lo sabes.

Junto a ella, y como una de las sorpresas más esperadas, Blas Cantó también se subió al escenario. El antiguo componente del grupo Auryn y ganador del programa Tu Cara Me Suena presentó algunas de las canciones de su primer álbum en solitario, Míranos, con el que ya arrasa a nivel nacional. Por ello, cantó temas como Él No Soy Yo, No Volveré a Seguir Tus Pasos y Tantos Bailes, el cual interpreta con la propia Marta Soto. Con todo, el viernes de las Fiestas Colombinas tuvo su particular broche de oro de la mano de dos artistas que ofrecieron un concierto más que especial a los onubenses.

Esta noche será el turno de Ana Belén, mientras que el domingo actuará Orishas alrededor de las 22:30, una hora antes de lo habitual debido al colofón de las fiestas con los fuegos artificiales.