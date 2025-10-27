Colisión entre un turismo y un autobús en el puente del río Odiel en Huelva con al menos siete heridos

Colisión entre un turismo y un autobús en el puente sobre el río Odiel en Huelva con al menos siete heridos. A las cuatro menos diez minutos de la tarde de este lunes el 112 recibió un aviso de un accidente en el kilómetro 0,6 de la A-497 dirección Aljaraque. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Parque Municipal de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local así como sanitarios.

El accidente tuvo lugar a las 15:45, el autobús había salido de la estación de Huelva dirección a Aljaraque y en el puente del Odiel se produjo la colisión entre el bus y un vehículo que estaba estacionado en el arcén, según ha podido saber Huelva Información.

La grúa se lleva el turismo. / Josué Correa

Los bomberos tuvieron que excarcelar al conductor del autobús, que fue trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez. También resultó herido el conductor del turismo, que fue trasladado al mismo centro hospitalario, con lesiones más graves. Para los viajeros del bus, se solicitó un medio de transporte alternativo. Iban 32 pasajeros, cinco de ellos fueron evacuados a centros hospitalarios, tres de ellos al Juan Ramón Jiménez y dos al Vázquez Díaz.

Retenciones en el puente. / Josué Correa

El accidente ha ocasionado grandes retenciones en la circulación vial. A través de sus redes sociales, el 112 está alertando desde las cuatro y veinte de la tarde, a los conductores, indicándoles que si circulan por la A-497, se ha producido un accidente entre un autobús y un turismo y está afectada la circulación", procediéndose al corte al tráfico en el puente sentido Aljaraque, e instándoles a que sigan las indicaciones de los operativos que están en la zona. Vehículos, que estaban retenidos en el viaducto, tuvieron que dar la vuelta y coger por el Puente Sifón.