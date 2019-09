El colegio de Paterna estará hoy vacío en protesta por las ratios

Los estudiantes del Colegio de Educación Primaria Sánchez Arjona de la localidad de Paterna del Campo no acudirán este martes al centro escolar como medida de apoyo a sus compañeros de Primero que aún no han comenzado el curso, ya que sus padres opinan que la ratio del aula, con 26 alumnos (después de que un estudiante se haya dado de baja) no cumple con la norma establecida por la Junta de Andalucía, que está en 25 alumnos.

La decisión fue tomada por el AMPA del centro escolar después de consultarlo con el resto de padres y madres del colegio, los cuales, según la miembro del AMPA Eva Rivera, apoyaron la medida prácticamente entre un 90 y 95%, para aumentar de esta forma el tono de la protesta. Asimismo, en la tarde hoy se vuelven a reunir para decidir qué camino tomar, ya que también están preocupados porque los pequeños están perdiendo horas lectivas.

Rivera explicó a este diario que el pasado viernes el AMPA mantuvo una reunión con el inspector educativo de zona, el cual les manifestó que la ratio está “dentro de lo correcto”, ya que se puede aumentar en un diez por ciento para casos excepcionales, y les informó que si sus hijos no acuden a clase se procederá a abrir el protocolo de absentismo escolar, tal y como es preceptivo. Sin embargo, Rivera señaló que los padres esperaban otra respuesta a sus demandas por parte del inspector.

Por su parte, la delegada de Educación, Estela Villalba, indicó a este periódico que tenía conocimiento del asunto desde julio cuando se reunió con el alcalde de Paterna, Juan Salvador Domínguez, y los directores de los centros educativos de la localidad, pero que hasta que no se cerrara el proceso de Secundaria, no podían buscar una solución. Villalba señaló que entiende “el malestar de los padres, pero hay centros con ratios más elevadas en la provincia” que revisarán para resolver cada uno de ellos con “criterios objetivos” y repartiendo los recursos de una forma justa y “no por presiones”. Por ello, hizo una llamada a la tranquilidad a los padres y a las madres de los niños para que estos no perdieran más clases que, a su juicio, “es lo que más perjudica” a los alumnos.

La delegada subrayó que durante la etapa de Educación Infantil estos pequeños se han beneficiado de una ratio muy baja, con 14 alumnos por clase, hecho que “a veces ocurre y otras veces ocurre a la inversa”, que al reagruparse ha bajado el número de niños y están en el límite de las cifras máximas con una sola línea. Así las cosas, Villalba también puntualizó que para situaciones como esta el centro “puede arbitrar medidas educativas adicionales” como es el caso de “maestros de apoyo” para las aulas con más alumnado y necesidades, cuestión que es a criterio de cada centro escolar.

En cuanto al protocolo de absentismo escolar que se pondrá en marcha, la delegada de Educación explicó que al no haber faltas de asistencia justificadas y superándose el número preceptivo de las mismas, “los maestros tienen que cumplir con su obligación” e iniciar el procedimiento, que confía en que “no llegue a nada” debido a que consta de varios pasos y espera que se solucione pronto el asunto.