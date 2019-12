El 63% del colectivo de personas con discapacidad son mujeres

El 63% de las personas que presentan algún tipo de discapacidad son mujeres, según señalan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) respecto a la provincia onubense. El porcentaje, sin embargo, es prácticamente idéntico al de la media andaluza que tan solo se diferencia de la onubense en un punto, siendo en el caso de la comunidad, del 62%. Se trata de un colectivo en Huelva de 42.300 personas de las que 26.700 son mujeres y 15.600 hombres. Con respecto a la población supone casi un 8% del total de la provincia.

Las estadísticas aportadas por el INE hacen asimismo, una interesante aportación a la realidad de la incorporación de estas personas al mercado laboral. Hablando del mismo modo, en términos porcentuales se ve que a nivel andaluz el 69,6% de este colectivo se encuentra en situación de inactividad desde el punto de vista del empleo, lo que supone 4,5 puntos por encima de la media nacional. Estos datos corresponden a 2017 y aportan síntomas de esperanza ya que si consideramos los que corresponden e 2014, ese porcentaje alcanzaba en Andalucía el 71,3% mientras que el global nacional era del 66,4%. Supone por lo tanto, un descenso de 2 puntos en 3 años.

Hoy, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Discapacidad, la Fundación Ramstad ha publicado un informe con el título Contratación de personas con discapacidad. Sobresale dentro de la abundancia de datos que proporciona, el hecho de que Huelva es la provincia andaluza en la que más ha crecido el volumen de contratación respecto a 2018, con un 17,3% y la cuarta a nivel nacional, lo que no puede dejar de ser otra cosa sino una magnífica noticia. En términos globales, han sido 839 los destinados a profesionales con algún tipo de discapacidad.

Para elaborar su informe, la Fundación Ramstad se ha basado en los datos publicados por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). La Fundación Randstad destaca que en Andalucía, el número de contratos rubricados por profesionales de este colectivo, ha superado por primera vez en la historia las 18.800 firmas. En concreto, durante el periodo de enero a octubre, se han realizado 18.845 contrataciones en este colectivo, un 5,3% más con respecto a la cifra alcanzada el año anterior, cuando se registraron 17.896. Este porcentaje de crecimiento se sitúa 3,6 puntos porcentuales por encima de la media nacional (1,7%).Analizando la serie histórica, el análisis señala que entre 2010 y 2013 el volumen de contratos a personas con discapacidad se mantuvo alrededor de las 10.000 firmas. Desde entonces, ha experimentado una tendencia positiva, exceptuando una ligera caída del 0,4% en 2016, hasta alcanzar las 18.845 firmas este año. Desde 2010, el número de contratos firmados por profesionales con discapacidad ha crecido un 90,2%.

El estudio de Fundación Randstad también destaca que, a nivel nacional, se realizaron 100.003 contratos a personas con discapacidad, la mayor cifra de la serie histórica y un 1,7% más con respecto al pasado año.En cuanto a la tipología de los contratos realizados, el estudio destaca que durante los diez primeros meses de 2019, 18.773 profesionales firmaron un contrato indefinido en nuestro país, lo que supone el 18,8% del total de firmas, mientras que el 81,2% restante, es decir, 81.230 contratos, fueron temporales. Comparado con el año anterior, los contratos indefinidos se redujeron en un 5,6% mientras que los contratos temporales aumentaron un 3,5%.

La región y provincia de residencia del trabajador es fundamental a la hora de analizar la contratación de los profesionales con discapacidad, que solo crece en ocho de las 17 comunidades autónomas. Así, la Fundación Randstad destaca que Asturias (14,6%), Castilla-La Mancha (12,5%) y Baleares (10,5%), son las comunidades donde más crece la incorporación de profesionales con discapacidad en el último año, todos ellos con incrementos de dos dígitos. A continuación y también por delante de la media nacional (1,7%), se sitúa Andalucía (5,3%), la Comunidad de Madrid (5,2%) y Cataluña (2,2%), mientras que Extremadura (0,9%) fue la única región que creció por debajo de la media.

La celebración de este día tendrá también un carácter institucional. De este modo, Cocemfe celebra hoy, la segunda edición del Congreso de Motivación y Diversidad que tendrá lugar en el Foro Iberoamericano y que se organiza junto con la Diputación. El programa cuenta como puntos fuertes, con la presencia de la nadadora paralímpica Teresa Perales y de la presidenta de la Fundación Sandra Ibarra para la investigación del Cáncer, Sandra Ibarra.

Otro de los organismos que trabaja con el colectivo de la discapacidad es Plena Inclusión en la que están integradas once asociaciones onubenses como son los casos de Aspromín, Aspapronias o Aones. Plena Inclusión se adhiere al manifiesto del Cermi. Se trata en esta ocasión, de un alegato contra la soledad forzosa de las personas de este colectivo. El texto aporta valiosos datos: Más de un 20% de las personas con discapacidad viven solas y un 38% de estas personas viven en soledad no deseada. El 74% de las personas con discapacidad que viven solas son mujeres. “La miseria relacional –ausencia de vínculos y relaciones sociales intensas– es un hecho agravado respecto de las personas con discapacidad. La soledad no querida es un fenómeno en crecimiento, con un alto coste humano, social y sanitario, que ha de ser objeto transversal de acción de las políticas públicas, presentes y futuras”.

Un colectivo que se ha adelantado en sus celebraciones ha sido el de la Asociación de Obras Cristianas de Gibraleón, que vivía este lunes, las VI Jornadas con el lema Apoyo familiar y discapacidad. La cita ha contado con la implicación y participación de las restantes organizaciones que trabajan en Gibraleón en el mundo de la discapacidad, como ha sido el caso de Afaolont y Propio Impulso, además de diversos representantes de la Administración estatal de Justicia y autonómica. También de Plena Inclusión Huelva.