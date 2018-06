El colectivo LGTBI exige la igualdad real

El colectivo LGTBI reclamó ayer la igualdad real en las calles de Huelva. Unas cien personas, según la Policía Local, participaron ayer en la manifestación convocada por Diverses, con el apoyo de las asociaciones Mariliendres, Café Feminista, UCAH, Colombine y Colega. La comitiva partió de la antigua cárcel, símbolo de represión de homosexuales y transexuales, y se dirigió hacia la plaza de la Constitución.

Entre los manifestantes se encontraban la portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Miranda; el parlamentario de Podemos Andalucía, Jesús Romero, y el coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo.

Dante Pérez, de Diverses, señaló respecto a la manifestación, que "era necesaria una alternativa a la institucionalidad". Subrayó que "es un día de reivindicación, lucha y de protesta", ya que se han conseguido logros, "pero no sirven de nada las leyes si no se aplican y se ven en la realidad". Recalcó que "esa igualdad no es real, no se ve en la calle". Apuntó que éste es el primer Orgullo Combativo "en el que unimos fuerza, espero que no sea el único".

En el inicio del recorrido, resaltó que estaban "de enhorabuena", por la aprobación por unanimidad en el Pleno municipal del pasado miércoles de una moción presentada por Participa Huelva, en la que se propone que la antigua cárcel se convierta en un centro de documentación y visualización de la represión sufrida por el colectivo LGTBI y que se le ceda parte de la edificación a las distintas asociaciones.

Aseguró que estarán vigilantes "para que esto se cumpla", y para ello "hay que estar en la calle, exigiendo nuestros derechos y que esta promesa, que la antigua cárcel sea un centro de visibilización de la memoria histórica, no caiga en saco roto", a lo que añadió que "esta cárcel va a ser nuestra". Flora, presidenta de Colega Huelva, indicó que este edificio debe seguir representando la historia del movimiento del colectivo".

Por la mañana, a las puertas de la Diputación se leyó un manifiesto enmarcado en el programa de actos con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI que, por primera vez, fue diseñado de forma conjunta por la Diputación, el Ayuntamiento, la Universidad de Huelva y la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer y de la Juventud.

Intervino en la lectura la vicepresidenta de la Diputación, María Eugenia Limón; la coordinadora provincial del Instituto de la Mujer, Eva Salazar; la directora de Igualdad y Atención a la Diversidad de la Universidad, Cinta Martos; el director general del Instituto Andaluz de la Juventud, Francisco Tomás Pizarro, y el técnico del Ayuntamiento de Huelva, Pedro García. La vicepresidenta del organismo supramunicipal manifestó que "las cuatro instituciones públicas aquí representadas queremos seguir reivindicando esos derechos para conseguir esa igualdad real y práctica que normalice las relaciones humanas".