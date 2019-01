Las cofradías cierran los horarios para la Semana Santa de 2019

El Consejo de Hermandades tiene cerrados los horarios e itinerarios de las cofradías tras los obligados cambios que este año se producen en la Carrera Oficial, debido a las obras del antiguo edificio de Hacienda. Aquí no se podrán instalar palcos y la única posibilidad es la ampliación del tramo en la Gran Vía para su reubicación o la supresión de estos. En el primer pleno con el que se abrió el nuevo curso cofrade el 8 de octubre, se aprobó esta ampliación y no desatender así a los abonados de este sector.

Los horarios de la Semana Santa ahora cerrados no presentan cambios sustanciales en la mayoría de las cofradías, aunque sí en varias jornadas se producen importantes modificaciones horarias o de itinerarios tras la salida de la Carrera oficial.

El Domingo de Ramos hay adelantos de 30 minutos en la entrada de la Carrera Oficial por parte de las cuatro cofradías. Además, hay adelanto en las salidas de los templos de la Sagrada Cena, que lo hará a las 15:00, y la Borriquita, a las 15:45. La Redención sale a las 16:00 y Mutilados, a las 17:30.El Lunes Santo la Hermandad del Perdón regresará a su templo por El Conquero y no por la avenida de Santa Marta y Diego Morón.

El Martes Santo la Sentencia a la salida deja de pasar por las calles Río Duero, Ángel Serradilla e Isla Cristina, para coger por Jabugo, Chile, Ecuador, Arizona y Cataluña. Mientras que a la vuelta desde la calle Venezuela iba a Jabugo, este año de Venezuela irá a Brasil, Chile y Jabugo.

Estudiantes a la vuelta no pasa por La Fuente, Jesús de la Pasión, San Pedro a Montrocal, sino que sube por la Cuesta de Jesús de las Penas a Argantonio y Pasaje Cristo de la Sangre.

Pasión, por su parte, para evitar ir detrás de Estudiantes a la salida de la Carrera Oficial coge por las calles Santa Ángela de la Cruz, Berdigón, Pérez Carasa, Vázquez López, Plaza de las Monjas, Tres de Agosto, La Fuente y no pasa por Madre Ana, sino que continúa directamente a Plaza de San Pedro.

El Miércoles Santo el único cambio es el de la Santa Cruz, que a la salida de Carrera Oficial va por Santa Ángela de la Cruz, Garcí Fernández, Plaza Niña, Esperanza Coronada, La Paz y Rábida hacia el templo.El Jueves Santo sigue igual.

El Nazareno presenta su itinerario aunque buscará la dispensa por inseguridad

Mientras que la Hermandad del Nazareno ha entregado para la Madrugada sus horarios e itinerarios haciendo la Carrera Oficial.

Una entrega para cumplir así con lo que marcan los estatutos de atender a la petición del Consejo antes del 31 de diciembre, aunque todo apunta a que volverá a solicitar ante el Obispado la dispensa para que la cofradía no haga la Carrera Oficial. El argumento de estos dos años anteriores es el de la falta de seguridad en el tramo oficial, aunque desde el centro de emergencias Cecop en ningún momento se habla de inseguridad en la Carrera Oficial en ningún día, mientras se mejoraron los puntos de accesibilidad y movilidad.

En esta petición tampoco cuenta la Hermandad del Nazareno con el apoyo del pleno de hermanos mayores, en lo que se pronunció en reiteradas ocasiones. Dejan así la responsabilidad de la toma de decisión al Obispado que no lo tiene fácil, más cuando hay dos cofradías que pretendían solicitar dispensa al Consejo para no completar la Carrera Oficial y cortar su itinerario en la esquina de Tres de Agosto. Intentos fallidos gracias a la gestión del Consejo por lo de situación anormal que provocaría en la Semana Santa.

Con esta misma propuesta de itinerario en la jornada de la Madrugada queda pendiente el punto conflictivo de la entrada en La Placeta al regreso al templo, cuando no hay control en la zona de palcos y los peligros que ello supone por la aglomeración de personas. Las alternativas posibles son continuar por Bocas o José Nogales hacia la Concepción.

El Viernes Santo hay cambios para recogerse las cofradías antes en sus templos, lo que podrán hacer todas menos La Fe, por cuestión de tener fijada su salida a los cultos. El Descendimiento será la primera en entrar en Carrera Oficial, a las 19:40; La Fe, a las 20:15; Santo Entierro, a las 20:55; y la Soledad, a las 21:30. La salida del Descendimiento del templo -aún pendiente- se adelantará a las 17:30 o 17:45, bajará por Santa Fe y retornará por La Fuente.

La Cofradía del Resucitado, aun cuando no está sujeta a las normas del Consejo, señalar que mantendrá el mismo itinerario que les llevará al Asilo de Santa Teresa Jornet y a la Barriada de Verdeluz.