Qué ciudades se posicionan para ser sede de la Agencia Espacial Española

Huelva y Sevilla, parecen las dos competidoras más serias a la hora de convertirse en la sede de la Agencia Espacial Española después de conocerse los requisitos que contempla el Gobierno publicados en el Boletín Oficial del Estado, en especial los referidos a las conexiones aéreas. Hay que recordar que junto a las dos capitales andaluzas, están entre las candidatas las localidades madrileñas de Robledo de Chavela y Tres Cantos, además de Teruel, León, Puertollano y la comunidad de Canarias.

Así, las dos candidaturas de la comunidad de Madrid parecen poco en consonancia con el objetivo de favorecer la descentralización de las sedes gubernamentales que se pretende con la medida, mientras que León y Puertollano no cumplen la exigencia de encontrarse cerca de un aeropuerto con conexiones a localidades europeas que se incluye entre los requisitos. La comunidad canaria, tampoco cuenta con la infraestructura de transporte por carretera y de ferrocarril que se incluye entre los de obligado cumplimiento.

Además, según se ha sabido en las últimas horas, la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha admitid que "no pinta bien" para Teruel la posibilidad de albergar la Agencia Espacial Española por los criterios que ha fijado el Gobierno central, específicamente, contar con buenas comunicaciones, aunque ha asegurado que no tirarán "la toalla" hasta el final. Pérez ha señalado que al Gobierno de Aragón no le gustan esos criterios, que están pensados más para una gran ciudad, y ha defendido las condiciones que reúne Teruel para ser sede de la AEE, no por una cuestión de "discriminación positiva".

Ha cuestionado en concreto el requisito de contar con excelentes comunicaciones, "le ha faltado decir mar; por tierra, mar y aire", ha enfatizado, al tiempo que ha insistido en que el Gobierno de Aragón seguirá trabajando para presentar el mejor de los proyectos, que cuenta con trabajo previo y con la implicación y consenso todas las administraciones y organismos aragoneses. "Nosotros no vamos a tirar la toalla, desde luego, hasta el último momento", ha aseverado.

Además, ha subrayado que Aragón reúne las condiciones idóneas para albergar cualquiera de los organismos descentralizados del Estado, por capacidad, por la unidad de todas las instituciones y por contar con los recursos necesarios, con lo que la Comunidad tratará de apostar por cualquier oportunidad que esté alineada con las prioridades de la región.