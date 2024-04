Uno de los mejores cirujanos plásticos de Andalucía, Dr. Joaquín Velázquez

La tecnología ha lanzado al éxito a muchos sectores que antes no tenían visibilidad, y aquellos que sí lo tenían, han logrado avances sorprendentes gracias a ella, como los que se pueden apreciar en la cirugía estética. No obstante, la necesidad de contar con un buen especialista para someterse a un tratamiento estético no ha variado, de ahí la importancia de ubicar las referencias más destacadas. En Sevilla encontramos una.

¿Cómo encontrar el mejor cirujano plástico en Andalucía?

Es relativamente fácil realizar una búsqueda para encontrar las clínicas y cirujanos plásticos más cercanos. Lo que no resulta tan sencillo es ubicar a los mejores. Cuando acotamos la búsqueda para encontrar un cirujano plástico en Sevilla encontramos que las mejores propuestas no están tan cerca unas de otras. Por eso, no es extraño que muchas personas se desplacen hasta los lugares donde se encuentran las clínicas y especialistas con mayor experiencia y mejor reputación.

La mejor cirugía plástica y reparadora en Sevilla, con Joaquín Velázquez

Muchas personas de Huelva acuden al centro en Sevilla de Joaquín Velázquez para someterse a cirugías estéticas, con el mejor cuidado profesional. Este profesional cuenta con una reconocida fama como uno de los mejores cirujanos plásticos de Sevilla y está especializado en aumento de pecho en Sevilla, entre otras intervenciones.

Joaquín Velázquez realizó su formación en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora vía MIR en el Hospital Virgen Macarena. Posteriormente, cursó estudios de Máster y un Doctorado Internacional en Chang Gung Memorial Hospital.

En la actualidad acumula más de 10 años de experiencia y ejerce su profesión en la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío, además de en los hospitales y clínicas más prestigiosas de Sevilla.

No hay estética sin salud, la importancia de contar con buenos profesionales

Las operaciones y tratamientos estéticos se enmarcan dentro de la salud, de manera que sirven para potenciar nuestro bienestar. Por esto, no se entiende una cirugía estética sin la salud del paciente.

Las intervenciones estéticas más invasivas, además, conllevan siempre un riesgo por mínimo que sea. Este riesgo aumenta cuando no tomamos en serio la elección del profesional, de ahí que resulte tan importante tener localizados a los mejores cirujanos plásticos.

La amplia variedad de propuestas dentro del libre mercado hace difícil para el paciente diferenciar las mejores opciones de entre todas las disponibles. Por eso, conviene tomar en consideración algunos consejos para realizar la búsqueda del mejor cirujano plástico en Andalucía, Sevilla o España.

Consejos clave para elegir el mejor cirujano plástico

Si estás buscando un cirujano plástico en Andalucía, puedes tomar como referencia a Joaquín Velázquez. En el caso de que estés buscando el servicio en otro lugar, te recomendamos que tengas en cuenta los siguientes consejos:

Titulación y experiencia

A la hora de escoger un cirujano plástico es importante asegurarnos que tenga la titulación y formación especializada en cirugía plástica correspondiente. Este criterio es exclusivamente de descarte.

Las propuestas que no lleven detrás una certificación académica oficial, no son candidatas. También es importante prestar atención a la experiencia del profesional en el tratamiento estético que estemos interesados en recibir.

Valoraciones, opiniones y reputación

Otro aspecto importante que valorar a la hora de seleccionar un buen cirujano es su reputación, ya que es posible encontrar cirujanos con experiencia, pero no todos con la misma buena valoración por parte de los usuarios.

Aprovecha tu búsqueda para analizar opiniones de usuarios que ya hayan recibido tratamiento, también para encontrar información sobre el historial del cirujano. En la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad podremos encontrar información sobre posibles problemas legales o sanciones disciplinarias.

Primera consulta y presupuesto

Para asegurarnos de recibir el mejor tratamiento es conveniente solicitar una cita para recibir una valoración médica. Es especialmente importante sentirse cómodo con el profesional y realizar todas las preguntas que creamos necesarias. Por supuesto, podemos solicitar un presupuesto personalizado sin compromiso, que se pueda estudiar sin ningún tipo de presión o prisa.

Consideraciones finales para recibir el mejor tratamiento de medicina estética

Escoger un buen cirujano plástico es de vital relevancia. Es importante no apresurarse con su elección e incluso puede resultar más beneficioso desplazarse para recibir el mejor tratamiento, que conformarse con una propuesta que no nos convence.

La cirugía está estrechamente vinculada con la salud, por eso todos los aspectos que estén relacionados con ella deben estudiarse en profundidad. Si tienes dudas o quieres obtener más información sobre cirugía plástica en España puedes consultar a la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) o al Consejo General de Colegios Oficiales Médicos.