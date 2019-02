El cincuentenario de Doñana deja este año la medalla a sus trabajadores

El nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía no se ha dejado atrás la efeméride de Doñana este año, cuando se cumplen 50 años de la creación del Parque Nacional. Más que una distinción institucional, el foco lo pone en el colectivo de trabajadores del Espacio Natural, para quienes es una de las Medallas de Andalucía de 2019.

La plantilla adscrita a Doñana se cifra en 127 trabajadores que desarrollan su labor en zona protegida, según el dato aportado por la Junta, entre agentes de medio ambiente, celadores forestales, personal técnico y de administración y personal de campo.

No ha faltado el recuerdo, al hilo de esta concesión, para el incendio que en junio de 2017 afectó gravemente el entorno de Doñana, en 8.500 hectáreas. Muchos de estos trabajadores fueron señalados entonces como héroes por contribuir a la contención de las llamas, junto a los servicios de extinción desplegados, y a la protección de la fauna.

La actuación del colectivo durante el siniestro, y su esfuerzo en las actuaciones posteriores, recuerda la Administración andaluza, resultaron “un factor clave para que la vida vuelva a abrirse camino en este lugar estratégico” y que la zona salga fortalecida y enriquecida.

Este reconocimiento para los trabajadores fue recibido ayer con “satisfacción” por el director del Espacio Natural, Juan Pedro Castellano, que en unas declaraciones destacó ayer que se trate de un “reconocimiento anónimo” por el trabajo “pasado y presente” del colectivo.

Castellano insistió en la necesidad de ensalzar el trabajo tan “profesional” desarrollado por esta plantilla, “que no tiene reconocimiento a cambio”. Por ello pidió que no se olviden de este espacio y de este trabajo y que “no desaparezcan las valoraciones de Doñana”.

Entre los propios trabajadores no fue tan bien recibida la noticia de la concesión de la Medalla de Andalucía, que fue conocida por muchos ya avanzada la jornada, después de seguir sus labores habituales entre masas forestales ocultas para la cobertura móvil.

Más medios materiales

A uno de quienes pilló por sorpresa la distinción fue al celador forestal José Jesús Méndez, que al habla con este periódico aseguró que la medalla de poco servirá: “Ni nos va a dar más dinero para Doñana ni mejor material. Y seguro que los trabajadores no la recogerán y sí los jefes. Igual estoy confundido pero no esperamos nada”.

Para Méndez, como para sus compañeros directos y, asegura, el resto de trabajadores del Espacio, el verdadero reconocimiento para ellos llegaría con “una mejora en las condiciones laborales”.

Habla, aclara, “no de los sueldos sino de tener material adecuado para trabajar y contar con más personal, como hace falta”.

Los trabajadores aprovechan la ocasión para denunciar la falta de medios materiales

La reivindicación que lanza el celador forestal no es nada nuevo para todos ellos. Recuerda que las jubilaciones llegan a la plantilla, en sus diferentes áreas, sin que se repongan los puestos, mientras la edad media de los trabajadores “sube ya por encima de los cincuenta y tantos años”. “No hay gente suficiente para todo y dentro de diez años apenas habrá ya, si sigue todo así”, aunque el mayor problema lo tienen, “más que nada, con el material con el que trabajamos todos los días”.

“Esto de la medalla es un rollo muy bonito”, concluye José Jesús Méndez con algunos compañeros al lado, “pero no parece que nos vaya a mejorar las condiciones con las que trabajamos”.

El Espacio Natural de Doñana, recuerda el equipo de gobierno por su concesión, está integrado por el Parque Nacional y el Parque Natural, en las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, y constituye una de las zonas de mayor riqueza natural de Europa.

Doñana es Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad y, junto a Sierra Nevada, está entre las 25 áreas mejor protegidas y conservadas del mundo, según recoge la Green List de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.