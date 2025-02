Huelva Paranormal: El caso de un hombre de Huelva que predijo la DANA de 2024 y otras tragedias

En Huelva, un hombre ha despertado la atención de vecinos y expertos en esoterismo tras asegurar que ha tenido sueños premonitorios de grandes tragedias, desde el 11-S hasta la devastadora DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó España en 2024. Su caso ha generado curiosidad y escepticismo así como mucha curiosidad.

Sueños que anuncian desastres

Antonio R.G., un vecino de Huelva de 52 años, ha convivido desde su infancia con sueños que, según él, han terminado por hacerse realidad. "Recuerdo soñar con un enorme incendio semanas antes de que sucediera el del camping de Los Alfaques, aunque entonces era un niño y no lo interpreté bien", explica. Con los años, estas visiones nocturnas se volvieron más precisas y aterradoras.

Uno de sus sueños más impactantes tuvo lugar en 2001. "Vi dos torres gigantes ardiendo, con gente saltando desde lo alto. No entendía qué significaba, pero un mes después, cuando ocurrió el atentado del 11 de septiembre en Nueva York, me quedé paralizado". Desde entonces, Antonio empezó a anotar sus sueños en un diario, intentando encontrar patrones.

Su esposa, Marta, confirma la autenticidad de sus premoniciones. "Al principio pensé que eran coincidencias, pero después de verlo tantas veces, ya no tengo dudas. Cuando Antonio me contó sobre el sueño del 11-S antes de que ocurriera, no supe qué decir."

La premonición de la DANA de 2024

En junio de 2024, Antonio tuvo un sueño inquietante. "Vi calles anegadas, coches arrastrados por el agua, gente atrapada en sus casas, pidiendo ayuda. También vi un puente derrumbándose". Aunque en un principio lo atribuyó a la ansiedad, no pudo evitar que la imagen le atormentara. Tiempo después la DANA de 2024 golpeó con especial violencia distintas zonas de España, dejando importantes daños materiales y víctimas mortales, en particular a la zona valenciana.

"Cuando vi las noticias, supe que era lo que había visto en mi sueño. No sé por qué me pasa esto, pero me da miedo", confiesa Antonio. Su familia y amigos han sido testigos de estas experiencias y muchos aseguran que sus premoniciones son reales.

Su vecino, José Luis, también ha sido testigo de estos episodios. "Recuerdo que me lo contó días antes de que ocurriera. Me dijo que iba a haber inundaciones y que tuviera cuidado. Y después, cuando vi lo que pasó, me quedé helado".

Sueños que afectan a su familia

Más allá de las grandes tragedias globales, Antonio también ha tenido sueños que han afectado directamente a sus seres queridos. "Hace años soñé que mi hermano tendría un accidente de tráfico en la carretera entre Huelva y Sevilla. Le insistí que evitara ese trayecto, pero no me hizo caso. Días después, un camión perdió el control y casi lo saca de la carretera. Por suerte, salió ileso".

Su hermano, Manuel, corrobora la historia. "Antonio me lo dijo varias veces. Me insistía en que no cogiera la carretera ese día. Y aunque no suelo creer en estas cosas, ahora sí lo hago. Desde entonces, siempre le escucho".

Este tipo de premoniciones han hecho que su entorno lo mire con cierto respeto y, en algunos casos, con temor. "No quiero ser un ave de mal agüero, pero cuando tengo un sueño inquietante, intento advertir a quien pueda estar implicado", explica.

¿Coincidencia o don premonitorio?

Los expertos consultados tienen opiniones divididas. Para los psicólogos, los sueños de Antonio pueden ser una combinación de intuición, patrones subconscientes y coincidencias. "El cerebro humano es capaz de procesar información a un nivel que no siempre somos conscientes. A veces, lo que llamamos premoniciones podrían ser simplemente el resultado de una aguda observación y análisis de eventos previos", explica la psicóloga Clara Jiménez.

Sin embargo, algunos investigadores del mundo paranormal creen que su caso merece un análisis más profundo. "Hay muchas evidencias anecdóticas de personas que han predicho desastres en sueños. No podemos descartar que haya algo más allá de la ciencia conocida", señala el escritor especializado en temas paranormales, Juan Manuel Domínguez.

Antonio sigue lidiando con sus sueños y con la duda de si compartirlos o no. "A veces me pregunto si podría evitar alguna tragedia si alguien me tomara en serio", reflexiona. Mientras tanto, sigue anotando cada sueño, esperando que algún día encuentre respuestas a su extraño don o maldición.

Por ahora, su historia sigue siendo un enigma que despierta asombro y debate en Huelva y más allá.

