Tú a mi casa y yo a la tuya

Ya lo hicieron Hallie y Annie en la pantalla cinematográfica con Tú a Londres y yo a California. Fue un pequeño esbozo de estar en la piel de otra persona dentro de su hogar. Muchos años después Cameron Díaz y Kate Winslet representaron en The Holiday a dos personas que se embarcaron en la decisión de intercambiarse sus viviendas durante una navidades. No es algo extraño y peculiar. Está ahí. En la calle.

Fuera de la ficción, Rosario y su familia, con residencia en Huelva, estuvieron el pasado mes de octubre en Granada, el fin de año lo pasaron en Gante (Bélgica), en el Puente de Andalucía descubrieron Lisboa y en su último desplazamiento regresaron de nuevo a la ciudad de la Alhambra. Cuatro viajes sin costear un alojamiento, lo que permitió a la familia ahorrarse gran parte del montante económico que suele salir del bolsillo en cada desplazamiento. Esto es gracias a plataformas como GuesttoGuest o IntercambioCasas. Dos empresas que permiten a los ciudadanos viajar de una forma diferente gracias al intercambio de hogares. Rosario se enteró de esta forma de viajar gracias a unos amigos y desde el mes de septiembre está conectada con personas de todo el mundo. "Soy una flipada, me llevo todo el día mirando mensajes de propuestas o si las que yo he mandado me han contestado", explica, y es que de cara al verano "estamos cerrando el intercambio para Copenhague y para San Sebastián".

Rosario señala que se apuntó a IntercambioCasas porque "somos familia numerosa y cuando viajamos, en los hoteles tengo que coger dos habitaciones a menos que sean familiares o apartamentos. Entonces se encarecía mucho". Una cuota anual de 130 euros permite a los usuarios intercambiar sus hogares con 65.000 personas de 150 países de manera gratuita e ilimitada. "Siempre tienes el miedo de cómo te vas a encontrar la casa a la que vas y cómo te van a dejar la tuya, pero normalmente en esta plataforma hay un libro de visitas donde la gente escribe su opinión sobre la otra familia. Yo he tenido mucha suerte". Una de las claves de este método de viajar es la facilidad para filtrar las características de las casas a la hora de buscar un destino acorde con las necesidades de cada uno. Cada usuario cuelga la foto de su vivienda con la descripción correspondiente, además de las fechas en las que está disponible para hacer el intercambio. Un servicio de mensajería interno permite a los usuarios establecer todo lo necesario para realizar el intercambio. Hasta el momento, para Rosario la experiencia es "toda positiva", algo que atribuye principalmente a las ventajas de esta manera de viajar. "Primero, la pasta que te ahorras", y por otro lado, los vecinos "normalmente" están pendientes por "si necesitas algo". Al final "vives como una persona en otro país". Un hecho que se agranda gracias a la complicidad entre las personas que ejecutan el intercambio. "Yo lo que hago es ir a la oficina de turismo y cojo los planos de Huelva, los sitios de interés, les digo rutas y playas". En esta línea Rosario exclama su sorpresa por la cantidad de solicitudes que recibe para ir a su casa y conocer Huelva, tanto es así que alrededor de 250 personas han contactado con ella durante los meses que lleva registrada en la plataforma. Tras apuntarse Rosario a este modo turístico "se han apuntado tres amigos más. Me arrepiento de no haberlo hecho mucho antes".

María vive en Aljaraque, son cinco en la familia y llevan más de 10 años registrados en la plataforma. Tiene una casa grande y con piscina. María asegura que utiliza la plataforma "por ahorrarme el dinero, ya que viajar cinco personas cuesta mucho. Ya bastante pagamos con las hipotecas que tenemos". Ella solo utiliza el servicio de intercambio de casas para viajar al extranjero y ya lo han hecho a Montpellier, el norte de Portugal y Brujas. "Lo más importante es que solamente te gastas el dinero del transporte porque la comida la tienes que pagar tanto aquí como allí. La estancia es gratis ¿qué más quieres?. Y estás en casas de súper lujo". Este verano María y su familia se van a Colonia, aunque una vez que ha cerrado el acuerdo explica que le han llegado solicitudes de casas más interesantes. "No sabes a cuál ir de tantas que hay". Sí que es cierto que la gente que no ha hecho nunca un intercambio de casa "es un poco reacia". María en cambio piensa que aquí "estamos de paso, que hay que disfrutar y vivir, y que las sábanas se cambian igual que en los hoteles y no pasa nada".

Ambas plataformas de intercambios de casas señalan que ya hay más de 800 onubenses inscritos. Un dato que explica que esta forma de viajar "se consolida". Mientras que IntercambioCasas tiene una cuota anual, GuesttoGuest permite realizar intercambios sin pagar una cuota, pero permite contratar servicios extra para garantizar la seguridad. Entre ambas marcas ya hay 400.000 usuarios en todo el mundo y se puede viajar de diferentes formas.