Los carteles de Colombinas toman forma oficial tras su presentación en La Merced

El fútbol se había colado inevitablemente en el acto de anoche. Inevitable, digo, porque a pesar de los golpes en la mesa, la cerveza derramada en el éxtasis del gol y los disgustos previos, España volvió a ganar y el tufillo de optimismo se dejaba llegar hasta el mismísimo albero de La Merced sobre el que José Luis Pereda había citado a los distintos representantes de la sociedad onubense para explicarles a todos sus primeras Colombinas como empresario. Eso y los compases de Nerva como prologo. Ahí fue donde el toreo comenzó a ganarle de nuevo el protagonismo al fútbol. Porque ya fue todo un devenir en torno a una feria que se hace mas cierta proclamando esos carteles donde están la sevillanía de Morante, Luque y el debut de Juan Ortega en su primer día. La apuesta de seis rejoneadores sobre el ruedo con Horqueta de vuelta al coso onubense de la que Pereda apuntó que “son seis rejoneadores de primer nivel y supone una de las grandes novedades de la feria. Hace 33 años que no se organizaba un cartel similar en Huelva y lo hemos rescatado pero incluyendo a los grandes nombres del rejoneo actual con una gran corrida de Fermín Bohórquez”. Estaba además ese broche que el empresario destacó con los nombres de Perera, Roca Rey y David de Miranda frente a los de Juan Pedro. “El martes 3 de agosto, día grande para Huelva, tenía que tener un cartel en al nivel de la festividad de nuestra ciudad”, apostilló el empresario.Incluso en esa importancia anda el festejo que engancha de un extremo al otro de la feria al dificultoso calendario que deparan las fechas del serial. Vuelve a la Merced el espectáculo cómico que no ha mucho tiempo cerraba siempre feria. Lo hace el 1 de agosto y este año le llega el turno al Popeye Taurino Musical.Minutos antes de todo eso había llegado el agradecimiento formal a toda la audiencia tras el saludo a las autoridades presentes entre las que se encontraban el Alcalde de Huelva, la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva y la directora del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía.Ante ellos José Luis Pereda afirmó que “hoy es un día de emociones para mí y quiero transmitirles el orgullo que me produce poder continuar la obra que inició mi padre en 1984. Él puso Huelva en el mapa del toreo como una feria de primer nivel y mi reto es continuar con su labor. He crecido en esta plaza, la conozco y creo que también conozco el sentir de la afición de Huelva, a la que en todo momento voy a escuchar y cuidar. Desde aquí les digo a los aficionados de esta tierra que voy a trabajar duro para no defraudarlos. Ese es mi principal compromiso.”. Compromiso, asunción de errores por la inexperiencia y determinación de lucha unida por mantener vivo el toreo entre todos, “es de todos los que lo aman y la plaza de Huelva es de su afición. Vamos a cuidar lo que nos apasiona”. Son parte de las líneas maestras de un discurso que precedió a los que después llegarían de la mano de la Delegada de Gobierno, Bella Verano en la línea de valorar esfuerzo, determinación y el arrojo empresarial “por haber sido capaz de confeccionar un cartel inmejorable, para que podamos vivir nuevas tardes de gloria en esta plaza”, La mano capaz de amasar todo el acto y hornearlo la puso con acierto el director de Toromedia, José Enrique Moreno, director del vídeo que elaborado por la empresa moguereña Videomax mostró a Huelva, sus costumbres y sus devociones mezclándolas con el mundo del toro a través de ese hilo conductor que significa la figura de David de Miranda.Imágenes preciosas sobre las que Moreno aclaró que “El toreo no es algo ajeno a una ciudad y eso precisamente es lo que hemos querido reflejar: que el mundo del toro forma parte del ser, el estar y el sentir de todos los onubenses. Hemos planificado una importante campaña publicitaria que tendrá como eje fundamental este vídeo promocional en el que Huelva y el toreo se dan la mano”, finalizó el responsable de Toromedia poco antes de ir cediendo la palabra a Gabriel Cruz para que el alcalde cerrara el acto. Aprovechó el primer mandatario municipal para felicitar al nuevo empresario y dar las gracias porque “los toros siempre nos traen la imagen de nuestras Fiestas y por la proeza que significa dar toros en épocas difíciles como esta”. Gabriel Cruz fundamentó su intervención en una encendida “defensa sin complejos de la Fiesta independientemente de tiempos y modas”.A la presentación le siguió una cena sobre el albero y cabe destacar entre algunos de los rostros conocidos que acudieron al acto el de la cantaora Argentina, la rejoneadora Lea Vicens y el diestro onubense Emilio Silvera.