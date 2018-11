El cantaor Jeromo Segura es el pregonero del Carnaval Colombino 2019. De familia carnavalera, el artista onubense se inició en el mundo de las carnestolendas cuando era menor de edad con la murga Con el alma a punto, de la mano de Pichardo, y un año después salió con Juan Carlos Díaz con la comparsa El tío del saco, a la que posteriormente le seguirían De calle, Bendita Tierra, Al compás de mi tierra, de Enrique Villegas, y El Orfanato, de Los Primos. Hace veinte años que no actúa en ninguna agrupación por problemas de agenda, aunque nunca se ha desvinculado del Carnaval onubense.

Comentó que hace un mes y medio la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval (Fopac) se puso en contacto con él para proponerle que fuera pregonero. “No lo dudé, era una de las cosas que me hacía mucha ilusión”. El pregón tendrá lugar el 2 de febrero, en el Gran Teatro de Huelva.

Subrayó que “mi andadura en la música comienza gracias al Carnaval de Huelva”. Recordó que de niño, en invierno, los domingos iba “al canal de Aljaraque, a la venta El Pacú” y sus tíos ponían música de Carnaval, al igual que en los veranos que pasaba en El Rompido. “Yo cantaba en mi casa y para mí solo” y un día “me enamoro de una comparsa de Huelva, Truco truquitra, y, en El Lazareto, se sentó junto a mí Pichardo, yo me puse a cantar al mismo tiempo que la comparsa y me dijo que el siguiente año saldría con él en su chirigota, y así fue, con El alma a punto, la chirigota de El Higueral”.

Al año siguiente, Segura se subió al escenario con Juan Carlos Díaz, “me tengo que acordar de él por todo, por el carnaval y el flamenco, ha aportado mucho a esta tierra y le ha regalado muchas cosas buenas, personas así nacen una cada muchos años”.

Señaló que “tuve la suerte de vivir una etapa del Carnaval muy bonita y tengo recuerdos increíbles. Gracias al Carnaval conocí a mi mujer, y tenemos dos hijas, que son la razón de vivir y luchar día a día, y no dejar de hacer cosas”. Indicó que La Colombina es su peña desde hace muchos años, “el Carnaval es una familia, donde hay gente con mucha valía”.Apuntó que “he tenido muchas vivencias con el Carnaval, he vivido muchas cosas y ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida”.

Pregón

Su pregón “será familiar, muy sencillo y humilde, como soy yo, voy a tirar de la gente con la que ha convivido esos años, a la que quiero y admiro por muchos motivos”, a lo que añadió que “será un pregón muy emotivo y bonito, voy a recordar momentos de mi vida, de los más bonitos de los 39 años que tengo”.

Recalcó que “estoy muy contento de ser pregonero del Carnaval de Huelva, por tanto que me ha dado. Estoy muy ilusionado. El pregón está hecho ya, tengo hasta el boceto del disfraz, me falta sólo subirme al Gran Teatro, estoy loco porque llegue el día 2 de febrero”.

El artista afirmó que “me he sentido y me siento un carnavalero más de esta tierra, no salgo en ninguna comparsa porque no tengo tiempo, porque mi vida profesional me lo impide, tengo esa espinita”. El pregonero anima a los onubenses a que “se añadan a estas fiestas”.

La primera teniente de alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Elena Tobar, le agradeció al cantaor que “se preste a que su arte sirva de inicio de esta acción cultural”, y a la Fopac “por la gran decisión de que Jeromo Segura sea el encargado de pregonar las fiestas. Es un baluarte, un firme reflejo de otra tradición cultural como es el flamenco y de la simbiosis del carnaval y el flamenco”, a lo que añadió que “este pregón va a ser inolvidable”, estará marcado “de excelencia cultural”.

El presidente de la Fopac, Antonio Hierro, manifestó que “es un privilegio contar con esta figura del cante flamenco”. Por otra parte, indicó que las agrupaciones ya se pueden inscribir en el concurso del Carnaval Colombino.