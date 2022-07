El fin de la campaña agrícola hace de Huelva la provincia donde más sube el paro en junio

La magnitud del incremento del paro en Huelva durante el mes pasado, que c rece nada menos que un 16,72% respecto al anterior (que tampoco fue bueno), se compara mejor si se tiene en cuenta que la siguiente provincia donde más se ha incrementado el número de desempleados es Sevilla y no llega ni a la mitad de la cifra que se registró en Huelva, ya que clava los 3.000 desempleados más.

Valoraciones de los empresarios y sindicatos

El presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García-Palacios, reconoció que "no son buenos los datos del paro en Huelva, pero deberíamos hacer un análisis de la razón de que se repitan todos los meses del año sea cual sea la serie histórica. En el turismo y los servicios adolece de una gran temporalidad y eso que estamos en la temporada alta, por lo que pagamos la falta de comunicación con el exterior, cosa que no ocurre en Huelva. Hasta que no haya una inversión que palíe esa falta de conexión con el resto del país, eso no va a cambiar. La agricultura es tradicional que se reduzca en el mes de junio porque finaliza la campaña y eso que se han hecho muchos esfuerzos en alargar la campaña con otras variedades, llegando a los 9 o 10 meses. La rutina histórica hace que suba el paro en determinados meses y lo que hace falta es empleo de calidad; eso sólo lo puede dar la industria a través de todas sus modalidades, desde la tradicional a la agroindustria y, especialmente, unas comunicaciones acordes al siglo en el que estamos"

El sindicato CSIF asegura que una vez más “estas cifras reflejan los vaivenes en la creación de empleo” que depende, en gran medida, del sector de la agricultura. En este sentido, la central sindical ha lamentado cómo este mal dato “vuelve a mostrarnos que la economía onubense acusa la finalización de las campañas agrícolas más que ninguna otra provincia y, ni siquiera el sector servicios, con las contrataciones que se realizan de cara a los meses de verano, ha podido amortiguar el preocupante aumento en la destrucción de empleo”. “El empleo que se crea en Huelva es, en su mayoría, estacional y si bien sirve de revulsivo e impulso a la economía local durante meses específicos del año, no permiten contar con un tejido productivo que afiance la creación de puestos de trabajo”