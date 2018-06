Las camareras de piso ganarán unos 80 euros más al mes con la equiparación

"Ya en Huelva no va a haber, bajo ningún concepto, esa práctica que se hace en otras provincias en la cual las camareras de piso cuando su empresa principal externaliza el servicio cobran los famosos 2 euros por hora la habitación. Ya, aquí en Huelva, no". Así lo exclamó ayer el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Huelva, Fernando Parrillo, tras detallar el pacto que sellaron los sindicatos el pasado viernes con la patronal acerca del nuevo convenio colectivo de la hostelería. Uno de los colectivos más beneficiados ha sido el de las camareras de piso, que tendrán una equiparación salarial con la categoría superior en cinco años, por lo que cuando transcurra todo este tiempo y sea efectivo, las kellys ingresarán en sus nóminas unos 80 euros al mes más de lo que hacían hasta ahora. Y no quedará ahí puesto que como trabajadoras del sector, también tienen derecho al incremento salarial del 7,5% que se ha pactado en el convenio para los próximos tres años para todos los trabajadores. Así, las camareras de piso verán una subida en sus nóminas del 2,5% durante los próximos tres ejercicios y se sumará un 1,14% correspondiente a la equiparación salarial. Este ha sido uno de los principales escollos que han demorado la "dura negociación" del convenio en siete largos meses y que afecta a 15.000 trabajadores de la provincia. La negociación del convenio, que estuvo bloqueada durante varios meses se reanudó con un tira y afloja de porcentajes en cuanto al incremento del salario. Los sindicatos pusieron sobre la mesa un tope del 8,5% mientras que la patronal no pasó del 6,5%. Quince días después y con tiempo para reflexionar, el pasado viernes consiguieron llegar a un acuerdo del 7,5% en tres años, lo que evita la convocatoria de huelga, que era el siguiente paso.

El convenio final, que se redactará y firmará a partir del próximo 25 de junio, también pondrá por escrito la "obligación de las empresas que quieran externalizar el servicio a abonar el salario que marca el convenio colectivo de hostelería", señalaron ayer tanto Fernando Parrillo como el secretario general del sindicato provincial de Servicios de CCOO en Huelva, Juan Carlos Liébana. Ambos sindicatos valoraron el acuerdo de manera "muy positiva" ya que una de las prioridades que tenían era atar "garantías de futuro" para los trabajadores del sector. El acuerdo, que estará vigente hasta 2020, supone una "estabilidad y paz social en un sector tan importante para Huelva". Una vez que se firme el convenio comenzará el protocolo administrativo y entrará en vigor con carácter retroactivo con fecha del 1 de enero de 2018.

No todo el convenio es dinero. También se ha pactado la cláusula de ultraactividad, que "hace que el convenio no decaiga nunca" aunque no se llegue a un acuerdo en próximas negociaciones de futuros convenios.

Ayer, una vez que terminó todo, fue el momento de los agradecimientos. Fernando Parrillo y Juan Carlos Liébana reconocieron públicamente a todos los organismos e instituciones que "han colaborado de manera constructiva y comprensiva a la importancia de poder y haber entendido lo que suponía el dejar a 15.000 trabajadores sin convenio, y por tanto sin derechos laborales", así como a la sociedad onubense por "el seguimiento durante toda la negociación y los días de movilizaciones".

Los sindicatos aseguran que todavía quedan cosas por hacer en futuros convenios, pero que los puntos fundamentales se han visto recogidos en el pacto del pasado viernes.