La cadena rosa recorre Huelva para pedir investigación y tratamientos contra el cáncer de mama

El centro de Huelva es de color rosa este miércoles. Cientos de onubenses han recorrido las calles de la ciudad para concienciar sobre la importancia de prevenir el cáncer de mama, enviar un mensaje de positividad a las mujeres que lo padecen y a sensibilizar sobre la necesidad de invertir en investigación y tratamientos. Y no lo han hecho solos.

Cada una de las personas participantes en la marcha portaba una o varias muñequitas muy especiales hechas a mano. Parte de ellas son rosas y simbolizan a todas aquellas mujeres que han superado el cáncer o lo están superando. El resto, en un número mucho menor, eran de color blanco y recuerdan a todas aquellas que no lo habían hecho. Es una iniciativa de la Asociación Onubense Cáncer de Mama Santa Águeda, que ha organizado esta tarde una marcha desde la puerta principal de El Corte Inglés hasta el Ayuntamiento de Huelva.

Todas estas figuras hechas a mano tenían un destino. Iban a quedarse descansando en unas mesitas dispuestas en la Plaza de la Constitución. El rosa superaba, de forma considerable, al blanco, y ello obedece a que, según la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SOAM), ocho de cada diez mujeres superarán el cáncer de mama.

Ya en la plaza del Ayuntamiento tendría lugar la lectura de manifiesto, el cual es elaborado por la Federación Española de Cáncer de Mama. El mensaje no era otro que concienciar, sensibilizar y lograr que las mujeres accedan a las campañas de detección precoz promovidas por el Sistema Nacional de Salud, así como que reciban los mejores y más efectivos diagnósticos y tratamientos.

Las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama son sabedoras de que el coraje y el esfuerzo no son sus únicas armas. De hecho, tal y como recoge el manifiesto, resaltan que "somos conscientes de que la mayor supervivencia se obtiene aplicando innovación y nuevos conocimientos". Todo ello está vinculado a "la la esperanza de vida, a la moderación de los efectos adversos y a mejorar la calidad de vida".

A este respecto, remarcan su defensa de "un Sistema Nacional de Salud público, universal, gratuito,de calidad, equitativo y eficiente y que responda a los cambios sociales y culturales en nuestra sociedad". Compartir modelos de gestión, gobernanza y organización son también "aspectos que queremos poner en valor".

Aun así, las mujeres diagnosticadas advierten de su preocupación por el "retraso" en la incorporación de medicamentos innovadores a la cartera de servicios del sistema nacional salud y piden una solución "urgente" al "problema" de acceso a estos medicamentes innovadores. "Los retrasos provocan alarma en la opinión pública e inquietan a los pacientes y nos preocupa que ello incida negativamente en la credibilidad de nuestro sistema público de salud. Por ello, reclamamos a las administraciones responsables una mayor labor de pedagogía, para evitar alarmas o sensaciones infundadas", añaden.

Otro de los puntos que tocaba este manifiesto es el de la "particular atención" que requieren las mujeres con cáncer de mama con metástasis, "una vivencia que produce incertidumbres y ocasiona necesidades a las que no es fácil responder en el plano personal, familiar y profesional". A todas ellas, les dicen que "no están solas, hay otras mujeres que viven, no sin angustia, esa misma situación, que han recibido el diagnóstico más correcto y están recibiendo los mejores tratamientos disponibles".

En el plano de las reclamaciones, las pacientes de cáncer de mama piden una atención integral que incluya la información sobre alimentación, la importancia de la fisioterapia, la asistencia psicosocial y las terapias de psicooncología, la necesidad de muna actividad física adaptada y asesoramiento legal sobre temas relacionados con las incapacidades y con el trabajo. Asimismo, solicitan registros nacionales actualizados de cáncer, "que permitan saber con precisión la realidad de esta enfermedad, lo que requiere recursos y un acuerdo vinculante del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".

Por último, recuerdan que la mujer diagnosticada de cáncer de mama, impulsada por su voluntad de vivir se enfrenta a su enfermedad, a sus terapias y tratamientos y, en ese proceso, "mantiene una presencia colaborativa y quiere ser un sujeto activo con opinión, que siente sus necesidades y que, en la relación con el profesional de la sanidad, puede y desea expresar sus preferencias". A su vez, sostienen que "queremos seguir confiando en quienes tienen responsabilidades, para hacer posibles acuerdos rápidos entre los laboratorios y las administraciones, para que sigan incentivando la investigación de tal forma que el cáncer de mama, y especialmente en los casos de metástasis, si aún no se puede curar, que al menos sea una enfermedad que se cronifique.

Concluía el manifiesto con un mensaje de esperanza para todas las mujeres afectadas por el cáncer de mama. "La investigación, los fármacos innovadores y la dedicación de los profesionales" alimentan el optimismo de todas aquellas que enfrentan ese invitado insospechado que es el cáncer.