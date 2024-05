El vaper y las cachimbas, las falsas alternativas al tabaco entre los jóvenes de Huelva

El run-run del tabaco acostumbra a asomar entre clase y clase en el aula de Primero de ESO. Los cantos de sirena sobre un simple gesto -el vapeo- que automáticamente te convierte en el más guay de tus compañeros seducen a los jóvenes de 13 años. Bastan siete u ocho euros para comprar un vaper y que todos te miren con otros ojos. Qué sencillo, pero ¿a qué precio?

Iniciarse en el hábito tabáquico, sobre todo, a edades tan tempranas se traduce en "tipos de cánceres que antes no veíamos en consulta y en restarse años de vida", les explicaba este viernes a los alumnos de Primero y Segundo de ESO del IES Estuaria el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria y también gerente del hospital Juan Ramón Jiménez, Manuel García de la Vega. "Los adolescentes, especialmente las niñas, se introducen en el tabaco a los 13 años, a una edad pediátrica, con todo lo que eso supone", sostiene García de la Vega, que alertaba a los jóvenes de que todas las fórmulas para fumar, no solo los cigarrillos, son dañinas para el organismo. Por ejemplo, el vaper 'camuflado' con tonos y colores divertidos o las cachimbas, "pues una sesión de una hora equivale a inhalar 200 veces el humo de un cigarrillo". Ambas no pueden ser consideradas alternativas al tabaco. Además, el humo presenta niveles altos de CO, metales pesados y sustancias cancerígenas, por lo que son un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con el riesgo añadido de infecciones si se comparten boquillas.

Y el mensaje cala en los más jóvenes, sobre todo, "cuando te cuentan experiencias de personas que lo han dejado", subrayaba a este diario Mabinty Diawara, una de las alumnas del IES Estuaria que asistió a la iniciativa del hospital Juan Ramón Jiménez para proteger la salud de la interferencia de la industria tabaquera dentro de las actividades de sensibilización organizadas por el centro en el Día Mundial sin Tabaco. "Además de conocer situaciones personales, también nos han explicado los componentes del tabaco y los diferentes modos de fumar. Me hubiera gustado que compañeros míos de clase que fuman hubieran estado aquí para escucharlo", manifestaba la estudiante.

Este Día Mundial sin Tabaco fue una jornada en la que el hospital Juan Ramón Jiménez alertó a los adolescentes de la importancia de evitar el inicio en este nocivo hábito y destacó los beneficios que les reporta un estilo de vida saludable; pero también de celebración para las personas que han dejado de fumar gracias a su esfuerzo y el apoyo de la Unidad de Deshabituación Tabáquica del Hospital, quienes recibieron un diploma que lo acredita como exfumador. Anualmente unas 400 personas entran por primera vez en este programa atendido por dos especialidades.

Por un lado, Medicina Preventiva y Salud Pública atiende a pacientes ingresados, trabajadores del centro y personas derivadas desde atención primaria a la Unidad especializada, donde realizan terapia individual y grupal para dejar de fumar. Y por otro, Neumología atiende a pacientes con patología respiratoria directamente relacionada con el tabaco, como son, la EPOC, que constituye la cuarta causa de mortalidad y, el cáncer de pulmón, que está relacionado en un 90% de los casos con el tabaquismo.

"Son muy valientes los que dejan de fumar años más tarde", considera Román Raya Carmona, alumno, en relación a las experiencias personales de los ex fumadores. Coincidía en lo "importante" que son charlas como esta con su compañera Idaira Hormigo Maestre, quien cree que "deberían prohibir el tabaco porque te estropea los pulmones y mueres antes. No tiene sentido".

Todos ellos iban acompañados de su profesor Diego Vela, quien aseguraba ser conocedor de que "a los 12 o 13 años ya les llega lo 'guay' que es fumar", por lo que "tenemos que sensibilizarlos para evitar que se introduzcan en este hábito y, además, para que lo transmitan a sus padres".

Los 90 alumnos del IES Estuaria acompañados por sus profesores fueron recibidos en el centro hospitalario con un desayuno saludable organizado especialmente para ellos y recibieron algunas camisetas con el lema 25 razones para dejar de fumar. Con atención, asistieron a la conferencia y debate con el experto en tabaquismo Manuel García de la Vega, quien incidió en la importancia de evitar el inicio del consumo, centrándose muy especialmente en el uso de vapers y cachimbas.

Los usuarios del Hospital también han sido partícipes de este día, encontrando en el hall de entrada una mesa informativa donde han podido realizar una cooximetría para medir el nivel de monóxido que contiene el aire que expulsan y su grado de adicción al tabaco, informándoles sobre los recursos que tienen a su alcance para la deshabituación. Además se ha llevado a cabo el tradicional intercambio de cigarrillos por frutos rojos.