La actuación arqueológica del cabezo Roma de Huelva está pendiente de la entrega del proyecto

La intervención arqueológica de urgencia en el Cabezo Roma ya está adjudicada. Así lo subrayaron desde la Junta de Andalucía, donde apuntaron que la actuación está pendiente de la entrega y verificación del Proyecto de Actividad Arqueológica “que está terminando de redactar la empresa adjudicataria de los trabajos”.

Aparte, según manifestaron desde la administración autonómica, falta por realizar, por parte de la junta de compensación del Cabezo Roma, el vallado del lugar en el que se va a actuar.

Desde la Junta de Andalucía indicaron que “estamos pendientes de que se realice el vallado de las zonas afectadas” por el expolio de restos arqueológicos, así como “de las zonas donde hay que actuar, ya que la custodia y la protección del espacio tienen que estar garantizadas antes de iniciar la actuación”.

La administración autonómica tiene constancia que “el Ayuntamiento de Huelva ha instado a los propietarios del terreno a realizar el vallado”, pero “si estos no lo hicieran y el Ayuntamiento tampoco se hiciese cargo del cerramiento de la zona antes de que finalice este mes, nosotros procederíamos al vallado y después repercutiríamos el coste del mismo a quien corresponda porque, si no se valla adecuadamente el entorno, no podemos empezar la actuación arqueológica”.

Fue a raíz de una denuncia alertando de un posible expolio de restos arqueológicos en las inmediaciones del Cabezo Roma, presentada en la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, cuando el pasado mes de mayo el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía pusieron en marcha el protocolo de actuación necesario para intervenir de urgencia y valorar el hallazgo arqueológico, los posibles daños causados por ese atentando contra el patrimonio de la ciudad y arbitrar las acciones de protección que procedan.

Explicaron desde la Administración autonómica que hasta que la empresa adjudicataria no comience a trabajar en la zona no se podrá tener una valoración técnica del alcance del daño ocasionado con el expolio arqueológico y del estado en que se encuentra el área del hallazgo.

El Cabezo Roma, también conocido como Cabezo de Diputación, no se incluye en la denominada Zona Arqueológica de Huelva, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Con una superficie de 17.560 metros cuadrados y una cota máxima de 105 metros, el Cabezo Roma, que forma parte del sistema de cabezos de Huelva, está delimitado por la calle Fray Junípero Serra, los colegios Santo Ángel, Montessori y Sagrado Corazón de Jesús, la calle Rafael López y el edificio del Parque móvil de la Diputación Provincial de Huelva.