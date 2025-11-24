Buscan a un aficionado que propinó un puñetazo a un futbolista de 13 años en Huelva

El fútbol base onubense se ha vuelto a ver envuelto en un desagradable incidente durante este fin de semana. La Policía Nacional ha abierto una investigación para dar con un aficionado que saltó al césped al término de un partido de infantiles para agredir a uno de los jugadores por la espalda, marchándose rápidamente del lugar tras quitarse la sudadera para no ser identificado.

Todo ocurrió este domingo en el campo de fútbol de Pérez Cubillas, donde se disputaba un encuentro correspondiente a la Tercera Andaluza infantil entre el conjunto local y la Punta del Caimán. El encuentro, que se desarrolló sin incidentes, finalizó con victoria por 3-2 para el conjunto capitalino.

Una vez el colegiado del encuentro señaló el final del partido, se formó una pequeña tangana en el césped entre los jugadores de ambos equipos. Sin embargo, todo se magnificó cuando un aficionado saltó al terreno de juego, y sin mediar palabra propinó un golpe por la espalda a uno de los integrantes del Punta del Caimán, que ni siquiera había participado en el partido, dejándolo aturdido.

Lejos de apaciguar los ánimos, el agresor decidió huir del lugar del campo por el lado contrario, quitándose la sudadera que llevaba puesta para no ser reconocido. El grupo judicial correspondiente de la Policía Nacional trata de esclarecer los hechos mientras se prosigue en la identificación del individuo.

Comunicado del CD Pérez Cubillas

El Club Deportivo Pérez Cubillas ha salido al paso para manifestar su "repulsa ante cualquier tipo de violencia y sobre todo al triste acontecimiento ocurrido en nuestras instalaciones".

Un hecho del cual el club se desmarca "rotundamente" al no tener "en absoluto" el conocimiento "de quién es esta persona. Evidentemente trataremos de esclarecer lo ocurrido dentro de nuestras posibilidades y se tomarán medidas oportunas para evitar que este comportamiento totalmente fuera de nuestra idea formativa vuelva a suceder jamás".