La borrasca se toma un descanso hasta las 18:00 en Huelva

El azul del cielo se volvió a ver en Huelva este viernes por la tarde. Hacía días que no se podía salir sin paraguas con el convencimiento de que no iba a llover. Aunque, los onubenses tuvieron que mirar de reojo arriba no fuera a ser que cayera un chaparrón repentino entre tanto movimiento de nubes. La tregua de la borrasca, que está dejando la gran mayoría de lluvia de todo el año hidrológico, será hasta la tarde del sábado. Eso sí, será una jornada sin avisos meteorológicos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, después de varios consecutivos.

A partir de las 18:00 la predicción es lluvia. La probabilidad es del 90% así que los paraguas apenas habrán tenido tiempo de secarse en las casas de los onubenses. Las precipitaciones en la capital seguirán hasta el mediodía del domingo. A partir de ahí volverá a llover, prácticamente sin parar hasta el jueves, que es hasta donde llega la predicción de la Aemet. Hay lluvia asegurada lunes, martes, miércoles y jueves.

Además, hay que sumar un aviso amarillo este domingo por fenómenos costeros desde las 05:00 hasta las 11:00.

Por otro lado, Aemet tiene previsto para hoy cielos con intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles ocasionales a primeras y últimas horas del día, aumentando a cielos cubiertos durante la tarde. Temperaturas en descenso, salvo máximas sin cambios en el litoral. Vientos de componente oeste.