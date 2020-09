Las autoescuelas onubenses critican la falta de examinadores

“La semana que viene no puedo examinar a ningún alumno en el examen práctico de conducir por falta de examinadores”. Son palabras de un profesor de autoescuela a Huelva Información. “El problema es que no hay examinadores para satisfacer el cupo que demandan las autoescuelas onubenses”. Un caso concreto es una autoescuela de la capital, que tiene seis profesores, que sólo podrán examinar la semana que viene a dos alumnos.

Tráfico instauró hace unos meses en Huelva el sistema de examinación Capa (Capacidad de las Pruebas de Aptitud) con vistas a voltear la lista de espera de alumnos que había para examinarse en la provincia de Huelva, explicaron fuentes del sector a este periódico. Antes las autoescuelas presentaban a los alumnos que quisieran a Tráfico para el examen práctico con lo que en determinados momentos se acumulaban alumnos en listas de espera que llegaban a superar las varias semanas. Con el sistema Capa es al revés. Tráfico dice cada semana a cada autoescuela a cuántos alumnos podrá examinar en función de los examinadores disponibles.

Esta situación ha provocado que con examinadores de baja médica y otros por vacaciones el cupo se vea reducido a tan pocos alumnos que incluso haya profesores que no puedan examinar a ninguna persona en una semana. “La situación es ridícula porque puede haber 2 o 3 examinadores examinando a toda Huelva entera”. Según explicaron las fuentes del sector a este periódico, “eso es una cadena porque si la gente sabe que no se va a examinar no da clase, y si no se dan clases no hay trabajo”.

Si una persona quiere empezar hoy a dar clases prácticas en una autoescuela no se podrá examinar hasta dentro de mes y medio o dos meses, aproximadamente. La razón es que si un profesor sólo puede examinar a un alumno por semana, o incluso ninguno, la lista de espera ya no se acumula en Tráfico, sino en las propias autoescuelas, según contaron las fuentes. Cierto es que cuando esté la plantilla de examinadores al completo se recuperará parte de este retraso aunque “siempre estamos pendientes de un hilo para que no ocurra nada”.

Otro de los problemas que ocurren es que, normalmente, cuando un alumno suspende, suelen presentarse a la semana siguiente. Y ahora con una lista de espera en la propia autoescuela es “más difícil porque ya tienes el compromiso con otros alumnos que se van a presentar por primera vez”. Está previsto que en la mañana de hoy se organice una caravana de coches de autoescuelas proteste por las calles de la ciudad. Está programada con salida a las 10:00 en la Avenida de Andalucía y que finalice a las 12:00.