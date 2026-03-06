Arranca en La Rábida la Cumbre Hispano-Portuguesa con el AVE a Faro en el centro de las expectativas de la provincia de Huelva

La 36 edición de la Cumbre Hispano-Portuguesa ha arrancado este viernes en el entorno del Monasterio de La Rábida, convertido hoy en punto de referencia político e institucional para las relaciones bilaterales entre España y Portugal. La elección de Huelva como sede refuerza el papel estratégico de la provincia como espacio de conexión y diálogo entre ambos países y como escenario donde se visualizan compromisos concretos en materia de cooperación y desarrollo compartido.

El encuentro está presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el primer ministro portugués, Luís Montenegro, acompañados por una amplia representación de sus respectivos ejecutivos. En el caso español, participan once ministros, lo que otorga a la cita un marcado peso político y sectorial y capacidad para avanzar en acuerdos específicos en distintas áreas de gestión pública.

El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. / Alberto Domínguez

La jornada ha comenzado con un ligero retraso sobre el horario previsto y en un contexto meteorológico adverso, con lluvia y bajas temperaturas. Precisamente las condiciones climáticas han dejado una de las anécdotas del inicio de la Cumbre. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado a su llegada a la explanada del monumento al IV Centenario del Descubrimiento de América que por el tiempo “parecía Galicia”, una alusión que ha subrayado de forma distendida la meteorología que ha acompañado el arranque institucional.

Más allá del protocolo y la imagen simbólica de la cita, la cumbre se configura como un espacio clave para impulsar decisiones con impacto directo en la agenda bilateral. Uno de los ejes centrales del debate es la cooperación en materia de transición ecológica y cambio climático, con el objetivo de reforzar los mecanismos conjuntos de respuesta ante fenómenos extremos cada vez más frecuentes en la Península Ibérica y de coordinar políticas energéticas y ambientales en el marco europeo.

Otro asunto destacado vuelve a ser la mejora de las conexiones ferroviarias entre España y Portugal. Así, en Huelva hay expectativas en relación al proyecto de alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro, y está previsto que se hable de la intención de avanzar en la reducción de los tiempos de viaje entre Madrid y Lisboa. Para la provincia de Huelva, esta infraestructura representa una de las principales expectativas estratégicas, al consolidar su posición como nodo logístico y como puerta de entrada a las relaciones económicas y de movilidad con Portugal.

La reunión se celebra, además, en un contexto internacional marcado por la guerra en Oriente Medio y a pocas semanas del próximo Consejo Europeo en Bruselas, lo que añade dimensión comunitaria a las conversaciones bilaterales. Durante la jornada está prevista la firma de varios acuerdos y una declaración conjunta que reafirmará la cooperación entre ambos países y el compromiso compartido en ámbitos como la sostenibilidad, la movilidad, la seguridad y la coordinación en el marco de la Unión Europea.