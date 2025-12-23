La aparición de un muerto en la vía provoca retrasos de dos horas y media en el tren Huelva-Madrid

Un trágico suceso obligaba a cortar la circulación ferroviaria en la capital onubense a primera hora de la mañana de este martes. El servicio de emergencias 112 Andalucía confirmó el hallazgo de una persona fallecida en las inmediaciones de la estación de Huelva Término, en el barrio de El Matadero, lo que motivó la activación urgente de la Policía Nacional y los servicios sanitarios.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:15, cuando Adif informó de una incidencia en la salida de la estación que obligaba a interrumpir el tráfico. "Está interrumpida la circulación entre Huelva y Niebla por el accidente de una persona en un punto no autorizado de paso. Afecta a los trenes que circulan entre Huelva y Sevilla", indicaba el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias a través de sus canales oficiales.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de la custodia del cuerpo y de la investigación, así como equipos sanitarios que, lamentablemente, solo pudieron certificar el fallecimiento de la persona hallada.

Retrasos de más de dos horas y media en el Alvia Huelva- Madrid

La interrupción del tráfico ferroviario afectó de manera directa al Alvia con destino Madrid, que había partido de Huelva a las 08:00. El convoy permaneció parado a la altura de La Palma del Condado mientras se gestionaba la situación. Aunque en un primer momento Renfe planteó un transbordo para los viajeros ante el posible "arrollamiento de la persona encontrada sin vida", finalmente la autoridad judicial permitió la circulación del tren sin restricciones.

El Alvia reanudó su marcha con 152 minutos de retraso, anulándose el transbordo previsto inicialmente. La compañía informó de que la llegada a Madrid quedaba fijada para las 14:30, proporcionando un servicio gratuito de cafetería para atender a los 152 clientes afectados. La circulación ferroviaria quedó totalmente restablecida sobre las 10:55, una vez que se procedió al levantamiento del cadáver y se garantizó la seguridad en la vía.